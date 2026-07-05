Fransız milli takımının savunma oyuncusu William Saliba, önümüzdeki Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynanacak maç hakkında konuştu ve “Les Bleus”un turnuvanın en güçlü takımlarından birine karşı son derece zorlu bir maça çıkacağını vurguladı.

Saliba, Fas milli takımının Dünya Kupası’nın başından bu yana elde ettiği sonuçların ardından bu tura yükselmeyi hak ettiğini belirtti.

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Arsenal'in yıldızı, çeyrek finalde Paraguay'ı 1-0 yendikten sonra yaptığı "basın açıklaması"nda şunları söyledi: "Fas çok büyük bir milli takım. Turnuvanın başından beri en büyük takımlardan bazılarını yendiler ve en önemlisi, hiçbir maçı kaybetmediler."

Ve ekledi: "Bu yüzden işin kolay olmayacağını biliyoruz. Çok iyi bir milli takım; savunması mükemmel, oyun kurmayı biliyor ve bireysel yetenekleri yüksek birçok oyuncuya sahip."

Fransız milli takımının savunma oyuncusu, şu anda önceliğin Paraguay maçının ardından fiziksel kondisyonu geri kazanmak olduğunu, ardından da beklenen maça hazırlıklara başlanacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Saliba, “Öncelikle dinlenmeliyiz, çünkü şu anda biraz yorgunuz; ardından bu maça iyi hazırlanmalıyız” dedi.