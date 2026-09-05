Fransız yıldız Kylian Mbappé, La Cartuja Stadı'nda kalecinin Valles'in kurtardığı bir penaltıyı kaçırarak takımına en az bir puana mal oldu ve geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı. Sola iki adım, öne iki adım, kısa bir duraklama, ardından üç ilave adım ve sağ ayakla vuruşa hazırlanmak için bir adım daha içeren hareket dizisinin ardından yaşanan bu durum, oyuncunun geçmişteki endişelerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

İspanyol "As" gazetesinin haberine göre, on bir metreden yaşanan bu kriz, oyuncuyu ilk yılında haftalarca, hatta belki aylarca peşini bırakmadı. Aralık 2024'te San Mamés Stadı'nda kaçırdığı penaltı, bir hafta içinde Anfield'da kaçırdığı bir başka penaltının ardından ikincisi olması nedeniyle oyuncuyu bir güven bunalımına sürüklemişti. İşlerin lehine gitmediği bir dönemde penaltılar da ona yardımcı olmadı ve Real Madrid, Athletic Bilbao ile Liverpool karşısındaki bu iki maçı kaybederek zarar gördü.

Oyuncu suçu alenen kendi üzerine aldı; bu da teknik direktör Carlo Ancelotti'yi birden fazla penaltı atıcısına izin vermeye mecbur bıraktı ve Vinícius ile Jude Bellingham bu göreve dahil oldu, ancak pek başarılı olamadılar. Durum şimdi farklı olsa da, Kylian penaltı noktasında yeniden kendi şüpheleriyle karşı karşıya kalıyor.

La Cartuja Stadı'nda Valles'in kurtardığı penaltı, başarısızlık dizisinin sürdüğünü gösterdi. Bu penaltı, daha önce Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas karşısında kalecinin Bono ile en büyük rakibi olduğu maçta kullandığı ve kaçırdığı penaltıya da ekleniyor.

Bu olumsuz seri, herkesi toplam istatistiklere bakmaya zorluyor. Kylian Mbappé, dünkü penaltıyı da kaçırınca, seri penaltı atışları hariç kullandığı 81 penaltının 16'sını kaçırmış oldu; bu da yüzde 19,7'lik bir başarısızlık oranına denk geliyor. Real Madrid ile bu oran yüzde 20,8'e yükseliyor; 24 penaltının 5'ini kaçırmış durumda, yani her beş penaltıdan birini kaçırmış oluyor.

Real Madrid ile penaltı atışlarında uzmanlaşmış son iki büyük ismin verileri ise çok daha yüksek bir güvenilirlik ortaya koyuyor. Cristiano, beyazlı formayla kullandığı 92 penaltının yalnızca 13'ünü, yani yüzde 14,1'ini kaçırdı. Sergio Ramos ise daha düşük bir oranla, 23 penaltının yalnızca 1'ini kaçırarak yüzde 4,3'lük bir oranda kaldı. Her iki durumda da seri penaltı atışları hariç tutulmuştur. Bu ölçüt açıkça gösteriyor ki, gerilim artık Mbappé'nin nabzını ve ayağını daha fazla etkiliyor.



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Teknik direktör José Mourinho, La Cartuja Stadı'ndaki olaylara dönerek golcüsünü şiirsel bir üslupla savundu ve kararlı bir şekilde şöyle konuştu: "Aramızdan biri penaltı kullanmaya gittiğinde, hepimiz birlikte gitmiş oluruz."

Portekizli teknik direktör, bireysel değerlendirmelerinde 10 numaralı formanın sahibine olan büyük hayranlığını da gösterdi ve ilk basın toplantısında şöyle dedi: "Çok iyi bir oyuncu."

Kylian Mbappé mutlak liderliğini koruyor; ne José Mourinho ne de soyunma odası, ligin dördüncü haftasında kaçırılan bir penaltı yüzünden ona olan güvenini yitirecek; özellikle de Fransız milli oyuncu, Real Sociedad karşısında attığı hat-trick gibi güçlü performanslarla sezona başladıktan sonra.

Tek endişe, Mbappé'nin kendi zihninde neler döndüğüyle sınırlı; çünkü penaltı noktasındaki liderliği şimdiye kadar tartışmasız bir gerçek. Kylian, Ballon d'Or ödülleri, gol krallığı ve Altın Ayakkabı unvanı peşindeki mücadelesinde gol atmanın bu değerli yolundan vazgeçemez.