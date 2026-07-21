BILD’e göre Michael Olise, “gizli kızı” için nafaka ödemiyor. Alman gazetesi, Olise’nin bir Alman kadınla bir çocuğu olduğunu, ancak onunla neredeyse hiç iletişim kurmadığını bildiriyor. Şu anda taraflar arasındaki iletişim yalnızca avukatlar aracılığıyla yürütülüyor.

Bayern Münih’in forveti, Fatima Zaunbrecher’den olan kızının nafakası konusunda bir anlaşmazlık yaşıyor. Zaunbrecher, yaklaşık iki yıl boyunca Olise’nin partneriydi. İlişki sona erdikten kısa bir süre sonra Zaunbrecher hamile olduğunu fark etti.

BILD gazetesine göre Olise, babalık testi yaptırdı ve çocuğu tanıdı. Yine de, yirmi aylık olan kızıyla bugüne kadar şahsen tanışmadığı belirtiliyor.

Zaunbrecher, Alman gazetesine henüz herhangi bir para transferi yapılmadığını söyledi. Yasal mücadele ise neredeyse iki yıldır sürüyor. Başlangıçta kendisine aylık 836 avro nafaka teklif edilmiş, ardından bu miktar 2.000 avroya yükseltilmişti. Ancak Zaunbrecher’e göre, henüz hiçbir ödeme almamış.

Fransız futbolcunun menajerliği, prensip olarak özel meseleler hakkında açıklama yapmadıkları için davanın içeriğine ilişkin yorumda bulunmak istemiyor. Çevresindeki kaynaklara göre Olise, başından beri eski partnerine ve kızına destek teklif etmiş ve hâlâ uzlaşma yoluna gitmeye hazır.

Aynı kaynaklara göre, Olise nafaka ödemesini hiçbir zaman reddetmemiştir. Hatta, Almanya’daki genel nafaka standartlarının üzerinde bir tutar teklif ettiği bile söylenmektedir. Olise ayrıca parayı havale etmeye çalışmış, ancak Zaunbrecher’den herhangi bir yanıt alamamıştır. Zaunbrecher ise bunu yalanlamakta ve o dönemki avukatının tam tersine 2.000 avronun havale edilmesi için bir talepte bulunduğunu belirtmektedir.

Tarafların hemfikir olduğu tek nokta, Zaunbrecher’in Fransız mahkemesi aracılığıyla aylık 60.000 avro nafaka ödenmesini talep etmeye çalıştığıdır. “O dönemki avukatım, Olise’nin maaşı göz önüne alındığında bunun uygun olacağını hesaplamıştı,” diyor. Kadın şu anda bir Alman aile hukuku avukatından destek alıyor.

Avukata göre, tahmini yıllık gelirin 14 milyon avro olduğu bir durumda, nafaka için sabit bir üst sınır bulunmuyor. Miktar, yaşam standardına ve çocuğun ihtiyaçlarına bağlı. Zaunbrecher ise şu anda kızıyla birlikte annesinin tek odalı evinde kaldığını belirtiyor ve Olise’den sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.