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France Spain(C)Getty Images

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Fransa ve İspanya zirvesi öncesinde FIFA’ya acil talep

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Fransa
İspanya
ABD

Nedir bu?

Fransa'nın Nice şehrinin belediye başkanı Éric Ciotti, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)'dan, 14 Temmuz Salı günü oynanacak olan 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maçın başlamasından önce, 10 yıl önce aynı tarihte Promenade des Anglais'de meydana gelen ve ve 86 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının kurbanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşu düzenlenecek.

Sioti, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya resmi bir mektup göndererek, Fransa’yı ve tüm dünyayı sarsan bu trajedinin 10. yıldönümünde bu sembolik anma töreninin düzenlenmesini talep etti ve böyle bir jestin derin insani anlamlar taşıyacağını belirtti.

Infantino’ya hitaben yazdığı mektupta Nice Belediye Başkanı, maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu düzenlenmesinin “geniş futbol ailesinin terör kurbanları ve yakınlarıyla dayanışmasını göstereceğini” belirtti ve bu acı anma gününe denk gelen bu adımın sembolik önemini vurguladı.

Sioti, bir dakikalık sessizliğin “kurbanların aileleri, hayatta kalanlar ve tüm Fransız halkı tarafından yoğun duygularla karşılanacağını” ekleyerek, “futbolun somutlaştırdığı kardeşlik ve birlik değerlerini” hatırlattı ve terör karşısında insani dayanışmayı ifade etmede sporun oynayabileceği role işaret etti.

14 Temmuz 2016’da meydana gelen Nice terör saldırısı, Fransa’nın yakın tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak kabul ediliyor. Saldırıda bir terörist, ağır bir kamyonu sürerek ünlü Promenade des Anglais’de Fransız Ulusal Bayramı’nı kutlayan kalabalığın içine dalmış ve 86 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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İspanya
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