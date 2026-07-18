Fransa, Dünya Kupası’ndaki üçüncülük maçında tamamen çuvalladı. Görevinden ayrılacak olan Didier Deschamps’ın takımı, Miami’de ilk yarıyı çok daha keskin ve güçlü İngiltere karşısında 0-4 geride tamamladı.

Ousmane Dembélé, Fransızlar'da yedek kulübesinde maça başladı; Jude Bellingham, Harry Kane ve Anthony Gordon ise İngiltere'de yedek oyuncular olarak yer aldı. Thomas Tuchel'in takımı maça ideal bir başlangıç yaptı; Declan Rice, daha üçüncü dakikada ceza sahası dışından golü buldu.

İngiltere güven kazandı ve Marcus Rashford, yakın mesafeden çektiği şutun Fransa’nın zorlanan savunması tarafından engellenmesi nedeniyle şanssızdı. Deschamps, takımının giderek güçlendiğini gördü ve Dean Henderson’ı ilk kez zorlayan isim Rayan Cherki oldu. Maçın başlangıcı oldukça heyecan vericiydi; İngiltere tekrar atağa çıktı ancak Bukayo Saka’nın attığı 0-2’lik gol ofsayt nedeniyle iptal edilince hayal kırıklığına uğradı.

0-2 skoru yine de geldi; Rice mükemmel bir köşe vuruşu yaptı ve Ezri Konsa topu sağ köşeye kafayla gönderdi. Özellikle Kylian Mbappé, Fransa’nın dramatik başlangıcına hayretler içindeydi; takımın Miami’deki su molasına çok ihtiyacı olduğu belliydi. Moladan hemen sonra Mbappé, Henderson’ı geçti ancak Marc Guéhi topu çizgiden çıkardı. Ofsayt bayrağı kaldırıldı, ancak bu karar haksızdı.

Mike Maignan, yarım saatten biraz fazla bir süre sonra Rashford’un sert şutunu yumruklarıyla kurtardı. Maç bir o yana bir bu yana giderken, Mbappé Henderson’a takıldı. Hatta Rashford’un pasıyla Saka nihayet golü bulduğunda skor 0-3’e gelen taraf İngiltere oldu. Fransa savunması bir kez daha parçalanmıştı ve tüm gerilim devre arasına girmeden yok olmuş gibi görünüyordu. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Saka, skoru 0-4’e taşıyan golü attı.