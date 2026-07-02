Fransa'nın yıldızını tehdit eden zorlu bir dönem… Mbappé devreye giriyor

Fransız milli takımının yıldızı Ryan Sharqi, Dünya Kupası’nda Les Bleus’taki şansını tehlikeye atan son derece zorlu bir dönemden geçiyor.

"AS" gazetesi, "L'Équipe"den alıntı yaparak, Şerki'nin şu anda pozisyonunda rekabet eden oyuncuların sergilediği performans nedeniyle daha fazla süre talep edemeyeceğini belirtti.

Şerki'ye yakın olan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Marcus Thuram, Şerki'ye fırsatının zamanı geldiğinde karşısına çıkacağını hatırlatmaya devam ediyor.

"L'Équipe" gazetesinin haberine göre, Fransız orta saha oyuncusu sadece sportif açıdan değil, saha dışındaki kişisel hayatında da zorlu bir dönemden geçiyor.

Fransız gazete, bu durumun geçen hafta sonundan beri oyuncuyu aşırı gerginliğe sürüklediğini ve uykusuzluk çekmesine, uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu da ekledi.

Şerqi’ye yakın kaynaklar, İsveç maçının ardından gösterdiği tepkinin, başkalarına değil, yalnızca kendisine yönelik bir hayal kırıklığının ifadesi olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte, televizyon görüntüleri, maçın bitiminde Şerki’nin, elini uzatan teknik direktör Dechamps’ın el sıkışma teklifini reddederek onu görmezden geldiğini gösterdi.