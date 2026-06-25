Fransa'nın savunma oyuncusu: Haaland'ı durdurmak için planımız bu

Bayern Münih’in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turu kapsamında önümüzdeki Cuma akşamı iki takımın karşılaşmasından önce, Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland’a karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa ve Norveç milli takımları, her ikisi de Senegal ve Irak'ı yenerek 6'şar puan toplayarak 9. grubun liderliği için rekabet ediyor; gol farkı ise Fransa'nın lehine.

Obamikanou, Fransız "L'Équipe" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Haaland varken, onu her zaman yakından takip etmeli, nerede olduğunu ve topu kimin elinde olduğunu izlemelisin."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "O arkamda olduğunda ve bir takım arkadaşım kanattan atağa çıktığında, nereye gittiğini ve nasıl pozisyon aldığını anlamak için bir iki kez bakmam gerektiğini biliyorum. Hepimiz onun Kylian Mbappé'ye biraz benzeyen, olağanüstü hızlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre Hasma şöyle devam etti: "Yönünü değiştirmek için bir saniyenin bile bir kısmı ona yeter. Bu yüzden onu sürekli izlemelisiniz. Eğer pasını tahmin edemediyseniz ve topu almasını engelleyemediyseniz, onu kanada itmeye çalışmalısınız. O fiziksel teması seven bir oyuncu, ben de öyle."

Ve şöyle devam etti: "Ancak bazen maçı yönetmeli, onu kenarlardan birine itmeli ve şut açısını daraltmalısın. Takımının taç atışlarında, her zaman çift markaj yapmak en iyisidir. Takımımdaki serbest oyuncu, genellikle bek, ondan uzak olmamalı ve ben de hemen arkasında, ona yakın ama çok da yakın olmayan bir mesafede kalmalıyım."

Sözlerini şöyle tamamladı: “Hareketlerini tahmin etmeye ve ona ön geçmeye çalışmak zor çünkü çok güçlü. Onunla oynarken her zaman gerçek bir mücadele yaşanır.”

Haland’ın, Norveç’in Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında 4 gol attığı belirtiliyor; Irak’a karşı 2, Senegal’e karşı da 2 gol kaydetti.