Fransa’nın reddinden sonra pişman mı oldu? Bouadi bu zor soruyu yanıtlıyor

Fas milli takımının yıldızı Ayoub Bouadi, Fransa yerine Atlas Aslanları’nı temsil etme kararından hiçbir pişmanlık duymadığını vurguladı; her ne kadar Dünya Kupası’na, Les Bleus’a karşı 0-2’lik mağlubiyetle veda etmiş olsalar da.

Turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olan Bouadi, gençlik kategorilerinde Fransa milli takımlarında oynamış ve hatta geçtiğimiz Mart ayında Fransa 21 yaş altı milli takımında kaptanlık yapmış olmasına rağmen, geçtiğimiz Mayıs ayında uluslararası kariyerini Fas lehine yönlendirmişti.

Fransa’ya karşı alınan yenilgiye rağmen Faslı oyuncu, Atlas Aslanları’nı temsil etme kararından tamamen emin olduğunu vurguladı.

ESPN, Bouadi’nin şu sözlerini yayınladı: “Fas’ı seçtiğim için kesinlikle hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman bu kararın kalbimden geldiğini söyledim ve ne olursa olsun Fas’ı temsil etmekten çok gurur duyuyorum.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda en önemli olan şey, biz oyuncuların, teknik ekibin ve milli takımın çevresindeki herkesin, ne olursa olsun bu forma için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı bilmemizdir.”

“Gurur duyuyoruz, ancak Fas halkını mümkün olan en iyi şekilde mutlu etmeyi umuyorduk. Gelecek turnuvalarda, mümkün olan en uzağa gidebilmek için neleri iyileştirmemiz gerektiğini göreceğiz” diye devam etti.

“Maçtan önce, çok güçlü bir takım olan Fransa milli takımıyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bunun zorlu bir maç olacağını ve bizden muazzam bir çaba gerektireceğini de biliyorduk” dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı ve potansiyelimizin %100’ünü ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, ancak futbol böyledir; her zaman kazanamazsınız" dedi.

"Bu maçın gelişmemize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bize gelecek turnuvalara neyi yanımızda götürmemiz gerektiğini ve hangi yönlerimizi hala geliştirmemiz gerektiğini gösterecek" diye açıkladı.