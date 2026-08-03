Fransa'nın kalbinden: Real Madrid "yeni bir transfere" el atıyor

Amerikalı üç sayı yıldızı Armoni Brooks, yeni takımı Fransız kulübü ASVEL Villeurbanne'ın içinde bulunduğu boğucu mali kriz, kulübü kendisiyle vardığı anlaşmadan geri adım atmaya zorlamasının ardından Avrupa transfer piyasasının gündemine yeniden geri döndü. Oyuncu, yıllık iki milyon avroyu aşan bir maaşla iki yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

İspanyol "AS" gazetesi, 28 yaşındaki ve 1,94 metre boyundaki oyuncunun, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyete karşılık 30 mağlubiyet aldığı felaket sezonun ardından zorlu günler geçiren ve kadrosunda köklü değişikliklere gitmesine yol açan Fransız kulübünden ayrılmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Fransız takımının mali sorunları, Brooks'u ayrılığın eşiğine getirdi. Waco, Teksas'tan gelen oyuncunun cazip birçok teklifi bulunduğu için, Francisco'nun ardından ayrılacaklar listesindeki bir sonraki isim olması bekleniyor.

Sırp basınına göre, Partizan Belgrad oyuncuyu kadrosuna katma yarışından çekilirken, Real Madrid, Kızılyıldız Belgrad ve İspanyol Valencia Basket arasındaki rekabet hâlâ kızışmış durumda.

15 yıl sonra ilk kez kupasız kalan sezonunun ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giren Real Madrid, 2026-2027 sezonuna hazırlık kapsamında kadrosunu birkaç oyuncuyla takviye etmeye şiddetle ihtiyaç duyuyor.

Şimdiye kadar Real Madrid'e Jaime Pradilla, Mikael Jantunen ve Timothé Luwawu-Cabarrot katılırken; Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Sergio Llull, Theo Maledon, Alberto Abalde, Gabriel Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba (sakat) ve Edy Tavares takımda kaldı.

Amerikalı oyuncunun Real Madrid'in aradığı profile tam olarak uyması nedeniyle, Brooks'la anlaşma seçeneği güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi: Avrupa basketbolunda geniş tecrübeye sahip, üç sayı çizgisinden fark yaratabilen hücumcu bir kanat oyuncusu.