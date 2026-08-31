Fransa'nın kalbinden: İttihad yeni bir transfere imza attı

Fransız ekibi Nice'in orta saha oyuncusu Cezayirli Hicham Boudaoui, iki kulübün yaklaşık 8 milyon euro karşılığında transfer konusunda prensip anlaşmasına varmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olmaya yaklaştı. Oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'ne transferinin tamamlanması için son bir adım bekleniyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Nice ve Al-Ittihad'ın Boudaoui'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığını, Suudi kulübünün 26 yaşındaki oyuncunun onayını da aldığını ve geriye yalnızca bu tür transferleri onaylayan merci olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun onayının kaldığını aktardı.

Nihai onayın ardından Boudaoui'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve tarafların anlaşmanın detayları üzerinde uzlaşmasının ardından Al-Ittihad'a resmi transfer sözleşmesini imzalaması bekleniyor.

Boudaoui, Cezayir ekibi Paradou'dan gelerek katıldığı ve Fransa Ligi mücadelelerini verip takımın orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri haline geldiği Nice'te 7 yıl süren bir dönemi kapatmaya hazırlanıyor.

Cezayirli oyuncunun Al-Ittihad'a transferi, Nice ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kala gerçekleşiyor. Bu durum, Fransız kulübünü oyuncunun takımdaki son yılına girmesini beklemek yerine ayrılığına onay verip transferden mali açıdan yararlanmaya yöneltti.

Transfer artık bir zaman meselesi haline geldi; Boudaoui, Al-Ittihad'a transferinin resmen açıklanması ve Suudi Arabistan Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamadan önce sağlık kontrolü için nihai yeşil ışığı bekliyor.