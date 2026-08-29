Daha önce Chelsea ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar Carlo Ancelotti ve Roberto Mancini, cumartesi akşamı Tottenham-Newcastle maçını izlemek ve İtalya ile Brezilya milli takımlarının bazı oyuncularını takip etmek için İngiltere'ye döndü. Ancak izlemeyi bekledikleri isimlerin çoğunun sahada olmaması, yolculuğu özellikle Ancelotti için hayal kırıklığına dönüştürdü.

Mancini, Newcastle formasıyla ilk 11'de başlayan Sandro Tonali'yi takip ederken, Destiny Udogie Tottenham'da sonradan oyuna girdi. Buna karşın, başta Richarlison, Savio ve Souza olmak üzere, Newcastle'dan Joelinton ile birlikte takip edilmesi beklenen tüm Brezilyalı oyuncular sahada yer almadı.

Ancak sakatlıklar ve oyuncuların içinde bulunduğu koşullar, Ancelotti'yi onları yakından değerlendirme fırsatından mahrum bıraktı.

Savio, Manchester City'den 85 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra Tottenham formasıyla Charlton karşısındaki ilk maçında gol atmasına rağmen sakatlığı nedeniyle yer almadı; Joelinton da aynı sebeple sahada değildi.

Richarlison ise Londra kulübüyle geleceğine dair spekülasyonların sürdüğü bir dönemde forma giymedi. Souza da tercih sıralamasında Robertson ve Udogie'nin gerisinde kalarak takımın hesapları dışında tutuldu.

Öte yandan Ancelotti, maça yetişmek için büyük bir çaba harcamıştı. Cuma akşamını Lille'in teknik direktörü olan oğlu Davide'yi Paris Saint-Germain karşılaşmasında izlemek için Fransa'da geçirmiş, ardından Tottenham-Newcastle maçını izlemek üzere Londra'ya gitmişti.

Ancelotti'nin Fransa'daki gecesi de ideal geçmedi; Lille, uzatma dakikalarına iki gol önde girmişti. Ancak Vitinha 91. dakikada farkı bir gole indiren golü kaydetti, Marquinhos ise 95. dakikada beraberliği getirdi ve oğlunun takımı elinin altındaki galibiyeti kaçırdı.

Tottenham-Newcastle maçında ise beraberliği Newcastle lehine bozan isim İsveçli Anthony Elanga oldu. Elanga 60. dakikada öne geçiren golü atarak takımına yeniden üstünlük sağlarken, Ancelotti ve Mancini, izlemek için geldikleri oyuncuların çoğunu takip etme fırsatını beklendiği gibi bulamadı.