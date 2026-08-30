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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Fransa'nın efsanesi Mbappe'ye şok: Ballon d'Or için Kvaratskhelia'yı öneriyorum

Ballon d'Or
Real Madrid
Paris Saint-Germain
La Liga
M. Platini
K. Mbappe
K. Kvaratskhelia
İspanya
Fransa

Fransız futbol efsanesi Michel Platini, bu yılki Altın Top ödülüne Paris Saint-Germain'in yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın layık olduğunu söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Altın Top ödülü hakkında yaptığı konuşmayla tartışma yaratmış ve ödülün Paris Saint-Germain oyuncularından birine ya da İspanya Milli Takımı'na gitmemesi gerektiğini belirtmişti.

Mourinho, yaz döneminde muhteşem bir bireysel başarıya imza atan bir oyuncunun bu ödülü hak ettiğini vurgulayarak, Dünya Kupası tarihinin gol kralı olan öğrencisi Mbappe'yi işaret etmişti.

Tribuna  sitesi Platini'nin açıklamalarını yayımladı. Platini şöyle konuştu: "Altın Top söz konusu olduğunda, Paris Saint-Germain oyuncusu Kvaratskhelia üzerine küçük bir bahis oynardım."

Platini bu tercihinin nedenini şöyle açıkladı: "Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şampiyonlar Ligi, çok sayıda maç oynamak demektir. Ayrıca ödülü hak eden 4 ya da 5 oyuncu daha var."

Altın Top'un sahibi önümüzdeki ekim ayında belli olacak. Ousmane Dembele'nin ise ödülünü savunmak için güçlü bir rekabete gireceği tahmin ediliyor.

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