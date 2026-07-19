Fransa - İngiltere maçında oyuncu tünelinde dikkat çekici bir olay yaşandı. İlk yarı sonunda skor 0-4 İngiltere lehineyken, Kylian Mbappé’nin gülümseyerek Declan Rice ile formalarını değiştirdiğini gördük.

Fransızlar için son derece acı verici geçen ilk yarının ardından, Mbappé soyunma odasına giderken bir an için başka şeylerle meşgul görünüyordu. Dünya Kupası'nın yıldız oyuncusu ve gol kralı, Rice'tan formasını istedi; Rice da bu jesti takdir etti.

Thomas Tuchel de bu anın bir parçasıydı ve Mbappé ile sakin bir şekilde sohbet etti. İngiltere milli takım teknik direktörü, Paris Saint-Germain’de teknik direktörlük yaptığı dönemde Mbappé’yi bir süreliğine çalıştırmıştı. Fransa için aşağılayıcı geçen ilk yarıya rağmen ortam oldukça samimi görünüyordu.

Ancak bu an, herkes tarafından Mbappé’ye olumlu karşılanmadı. Örneğin Owen Hargreaves, İngiliz televizyonunda şaşkınlığını dile getirdi. FOX Sports’ta “Bu tuhaf. Çok, çok tuhaf” diye konuştu.

Her ne olursa olsun, bu olay Mbappé’ye yeni bir enerji vermiş gibi görünüyordu, çünkü ikinci yarıda attığı iki golle neredeyse mucizevi bir geri dönüşün temelini attı. Bu nedenle, soyunma odasındaki dikkat çekici an, Fransız medyasında da sahadaki performansların gölgesinde kaldı.

Örneğin, her zaman eleştirel bir tavır sergileyen L’Équipe, Mbappé’nin performansına 7 puan verdi. “İlk yarıda bir tür halsizlik sergilemesine rağmen, iki gol atan ve bir asist yapan kişi yine oydu; bu sayede Fransa neredeyse tamamen geri dönmeyi başardı.”

Le Monde de özellikle Mbappé’nin artık Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olduğu gerçeğine odaklanıyor. “22 golle Lionel Messi’yi geride bıraktı. Böylece tarihe geçti.”