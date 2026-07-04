Fransa mı, Paraguay mı?.. İbrahim Díaz, çeyrek finalde Fas’ın rakibini seçiyor

Fas Milli Takımı ve İspanyol kulübü Real Madrid’in yıldızı İbrahim Díaz, Cumartesi akşamı düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında Kanada’yı 3-0’lık haklı bir galibiyetle mağlup eden “Atlas Kaplanları”nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İspanyol "Cope" radyosuna verdiği demeçte Diaz, bu başarının Fas milli takımının performansını karakterize eden takım çalışması ve taktiksel disiplinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ayrıca takımın eleme turlarında güçlü bir karakter sergilediğini ve Dünya Kupası'nda ilk sekiz arasında yer almayı hak ettiğini belirtti.

Diaz, Kanada karşısında oynanan maçın en göze çarpan yıldızlarından biriydi. 82. dakikada ikinci golü atan Ezzedine Ounahi’ye ve 90+8. dakikada Sofyan Rahimi’ye iki asist yaptı. Böylece turnuva başlangıcından bu yana asist sayısını 4’e çıkaran Diaz, Fas milli takım formasıyla dikkat çekici performansını sürdürüyor.

Maç sonrası karma röportaj alanında 26 yaşındaki Diaz, önümüzdeki cumartesi akşamı oynanacak Fransa-Paraguay maçının galibi ile Fas’ın karşılaşacağı çeyrek final maçı hakkında konuştu. Takımın her rakibe hazır olduğunu ve hedefin aynı ruh ve azimle yoluna devam etmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Diaz, bir sonraki turda Fransa milli takımıyla karşılaşmayı tercih ettiğini açıkladı ve şöyle dedi: “Fransa’da oynayan takım arkadaşlarım var, bu yüzden onlar tur atlarsa daha iyi olur, çünkü bu durumda onlarla oynayacağız.” Bu sözleriyle Real Madrid’deki takım arkadaşları Aurélien Tchouaméni ve Kylian Mbappé’ye atıfta bulundu.