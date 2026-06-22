Fransa maçındaki şokun ardından… Ayman Hüseyin, Senegal maçında forma giyecek mi?

Irak milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Fransa ile oynadığı maçta ağır bir darbe aldı; forveti ve golcüsü Ayman Hüseyin, sahayı erken terk etmek zorunda kalacağı bir sakatlık geçirdi.

Ayman Hüseyin, kas ağrısı hissetmesi üzerine 26. dakikada oyundan çıktı ve teknik ekip, sakatlığın ağırlaşmasını önlemek amacıyla onu takım arkadaşı Ali El-Hammadi ile değiştirmeye karar verdi.

"BeIN Sports" ağının haberine göre, ilk muayeneler Iraklı forvetin bağ kasında bir sakatlık geçirdiğini gösterdi. Bu durum, grup aşamasının son turunda Senegal ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyeceği endişelerini doğurdu.

Ayrıca okuyun... Video: Mbappé "Fenomen"in tahtını sarsıyor ve Messi'yi kovalamaya devam ediyor

Ayman Hüseyin, son dönemde "Rafidain Aslanları"nın performansında önemli bir rol oynadıktan sonra Irak milli takımının en önemli hücum silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, Irak'ın 4-1 mağlup olduğu Norveç karşılaşmasında, bu yılki Dünya Kupası'nda Irak'ın tek golünü atmayı başarmıştı.

Irak milli takımının sağlık ekibi, önümüzdeki saatlerde oyuncunun durumundaki gelişmeleri yakından takip ederek, Irak’ın 32’li tur elemelerindeki kaderini belirleyebilecek Senegal maçı öncesinde oyuncunun durumuna ilişkin nihai kararı verecek.

Irak Milli Takımı, önümüzdeki Cuma akşamı Senegal ile grup aşamasındaki son maçına çıkacak ve Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etme umudunu canlı tutacak olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.