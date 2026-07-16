Fransa kampının perde arkası: Mbappé’de şiddetli depresyon… İngiltere maçı öncesinde tiksinti hissi

Fransa milli takımı, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya karşı aldığı acı yenilginin (2-0) etkilerini hâlâ atlatamıyor.

Fransa milli takımı, Dünya Kupası boyunca sergilediği performansa bakıldığında pek çok kişinin favorisi olmasına rağmen, 90 dakika boyunca sahayı baştan sona domine eden İspanya karşısında son derece vasat bir performans sergiledi.

Fransız milli takımı, önümüzdeki Pazar sabahı üçüncü sıra maçında İngiltere ile karşılaşmaya hazırlanıyor, ancak "Les Bleus" kampında herkesin morali bozuk.

Fransız milli takımının teknik kadrosundan bir üye, “L’Équipe” gazetesine şunları söyledi: “Sizce bu maçı oynamak istiyorlar mı? Elbette hayır, bu takım buraya başka bir amaçla geldi.”

Bir diğeri ise şöyle ekledi: “Oynamak zorunda kalmaktan tiksiniyorlar.”

"Foot Mercato" ağı, "L'Équipe" gazetesinden alıntı yaparak, İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından geçen saatlere dair ayrıntıları aktardı. Bazı oyuncular uyuyamadı ve maçı tekrar izlediler, bu da hayal kırıklıklarını daha da artırdı.

Gazetenin danıştığı kaynaklara göre en çok etkilenen Kylian Mbappé oldu. Fransız heyetinden bir üye, “Hepsi çok acı çekiyor, ama bence en çok acı çeken Kylian” dedi.

Maç sonrası teknik direktör Didier Deschamps’ın konuşması ve teknik ekibin göstermiş olduğu anlayış, Mbappé’nin moral bozukluğunu hafifletmedi. İngiltere maçı, Real Madrid yıldızı için Arjantin kaptanı Lionel Messi ile bu Dünya Kupası’nın gol kralı unvanı için rekabet etmesi nedeniyle (her ikisi de 8 gol attı) kişisel olarak hâlâ büyük önem taşıyor olsa da, zihninde Dünya Kupası macerası çoktan sona erdi.

L'Équipe gazetesine göre, Mbappé'nin İspanya maçının ikinci yarısında talimatlara neden daha iyi uymadığını anlamadığı söyleniyor, özellikle de Deschamps, üzerlerindeki baskıyı azaltmak için bireysel oynamalarını istemişken.

Kötü bir maç çıkaran Ousmane Dembélé ise, topu taşıyan oyuncuya baskı yaptığında yeterince destek alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Ancak Didier Deschamps için asıl sorun bu değildi; teknik direktör ve ekibi, esas olarak maç boyunca Fransız milli takımının teknik açıdan yeterince isabetli olmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Bu durum, İspanyolların üstün performansıyla keskin bir tezat oluşturdu; İspanyollar, bu performans sayesinde kendi futbol stilini sergileme fırsatı buldular.