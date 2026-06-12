Fransa kalecisi: Mbappé tüm eleştirileri susturmaya hazır

Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Lucas Hernández, Fransa milli takımının ABD'deki basın turunu her zamanki özgüveniyle başlattı. "Les Bleus" kadrosundan resmi basın toplantısında konuşan ilk oyuncu olarak sahneye çıkan Hernández, erken dönemdeki baskıyı üstlendi ve takım kaptanı Kylian Mbappé'yi kararlılıkla savundu.

Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmanın en güçlü ve en önemli adayı olup olmadığına dair bir soruya (geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak) Hernandez gülerek şöyle cevap verdi: "Başından beri bana böyle mi saldırıyorsunuz? (güler), Harika bir takımımız var, bu doğru, ama bu turnuvada tek biz yokuz. Senegal ile oynayacağımız ilk maça iyi hazırlanıyoruz. Zor ve karmaşık bir karşılaşma olacak ve en iyi şekilde hazırlanmak için önümüzde birkaç gün var."

Amerika'daki sıcak hava ve yüksek nemle nasıl başa çıkacakları sorusuna ise Hernández, takımın planını şöyle açıkladı: "Buradaki hava, özellikle sıcaklık ve nem açısından Avrupa ve Fransa'dan tamamen farklı, ama biz buna hazırız. Geçen yaz burada düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'na katılan pek çok oyuncumuz var, bu yüzden bizi neyin beklediğini çok iyi biliyoruz. Şu anda en önemli şey, vücudumuzu sürekli nemli tutmak ve dinlenme aralarını sıvı alımı ve dinlenmek için değerlendirmek, çünkü mümkün olan en iyi futbol performansını sergilemek istiyoruz."

Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ikilisinin arasındaki ilişkinin niteliğine gelince, Hernández şunları söyledi: "İkisi birbiriyle uyumlu ve birbirlerini harika anlayan iki oyuncu ve arkadaş; her zaman birlikteler, sürekli şakalaşıyorlar ve yemek masasında yan yana oturuyorlar. İkisini de çok seviyorum; Ousmane ve ben Paris Saint-Germain'e geldiğimizde Kylian ile çok yakınlaştık ve o ayrıldıktan sonra bile her iki haftada bir telefonda konuşuyoruz. Size garanti ederim ki saha dışında da çok yakındırlar."

Medya ve seyircinin Kylian Mbappé'yi aşırı sert eleştirdiği yönündeki bir soruya yanıt olarak, onu güçlü bir şekilde savundu ve şöyle dedi: "Hepiniz onu tanıyorsunuz, o tamamen farklı ve olağanüstü bir oyuncu. Mbappé'nin konumunda olduğunuzda, herkes size iki kat daha fazla dikkat eder ve saha dışında yaptığınız her şeyi izler. Size temin ederim ki, Dünya Kupası'nın başlaması için %100 heyecanlı ve istekli. İlk hazırlık döneminde onunla birlikte değildim, ancak bana mükemmel bir şekilde hazırlandığını ve bu sezon maruz kaldığı tüm eleştirileri susturmayı başaracağını söylediler."