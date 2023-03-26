Fransa'nın kalecisi Mike Maignan, kalecilerin penaltı atışları esnasındaki hareketlerine ilişkin gelen yeni kuralla alay etti.

IFAB penaltı kurallarında değişikliğe gitti

Değişiklik Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'den ilham alıyordu

Maignan bu kuralla sosyal medyadan alay etti

NE OLDU? Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz tarihinden itibaren devreye girecek kararları açıkladı. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı atışları sırasında rakiplerinin üzerinde psikolojik baskı oluşturabilecek hareketleri üzerine bu konuya yeni bir düzenleme yapıldı. Gelecek dönemden itibaren kaleciler, penaltı atan rakiplerinin dikkatini dağıtacak hareketler yapamayacak.

NE SÖYLENDİ? AC Milan file bekçisi Maignan, bu yeni kuralla ilgili sosyal medyadan alay etti: "Yeni IFAB penaltı kuralları 2026: Kaleciler şuta sırtlarını dönecek. Penaltı kurtarılırsa rakip endirekt serbest vuruş kazanacak(!)"

BÜYÜK RESİM: Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği 2022 Dünya Kupası finalinde kullanılan penaltı atışı sonrası Martinez'in rakip takıma yaptığı hareketler tepki toplamıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

MAIGNAN İÇİN SIRADA NE VAR? Cuma günü Fransa'nın Hollanda'yı 4-0 yendiği maçta bir penaltı kurtaran kaleci, 27 Mart'ta İrlanda karşısında ikinci Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkacak.