El Salvadorlu hakem Iván Barton, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın İspanya ile oynadığı maçın ardından kendisini eleştiren Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps'a yanıt verdi.

Deschamps şunları söylemişti: "Şu anda herhangi bir şey söylersem, kaybettiğimiz için sızlanan biri olarak görülme riskini alırım. Ancak hepinize sormak istediğim soru şu: Bu hakem, bir Dünya Kupası yarı final maçını yönetecek seviyeye sahip mi?".

Deschamps'ın bu açıklamaları, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenilmesinin ardından geldi.

Gazeteci Jorge Ramos'a verdiği ve "As" gazetesinin aktardığı bir röportajda El Salvadorlu hakem, Fransız teknik direktörün açıklamalarının kendisini etkilemediğini vurgularken, bu seviyeye ulaşmasının uzun yıllar süren yoğun çalışmanın bir ürünü olduğunu belirtti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, kesinlikle hayır. Herkesin fikrini beyan etme hakkı vardır. Neler yaşadığımızı, ne uğruna mücadele ettiğimizi, bunu nasıl hak ettiğimizi ve neden burada olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir yorum, hedefimize dair inançlarımızı sarsamaz".

Barton, yaşanan tartışmaların ötesinde, El Salvador'u uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu büyük gururu dile getirdi.

Hakem, kariyerinin küçük ülkelerden gelen hakemlerin en üst seviyelere ulaşabileceğini kanıtladığına inanıyor ve bölgedeki diğer hakemlere örnek olmayı umuyor.

Ayrıca, maçın ardından FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan aldığı destek ve tebriğin, bu turnuvadaki en önemli başarıları arasında yer aldığını ifade etti.