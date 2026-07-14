Fransa-İspanya maçı, Deschamps ve Yamal için tarihi bir randevu niteliğinde

Birkaç dakika sonra, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya'yı bir araya getirecek merakla beklenen maç, Dallas Stadyumu'nda başlayacak.

Fransa, 2018'de şampiyon olduktan ve 2022'de finalde Arjantin'e penaltılarda yenildikten sonra, üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor.

İspanya ise, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda kazandığı tek şampiyonluğundan bu yana ilk kez finale dönmeyi umuyor.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise bugün tarihe geçecek; Dünya Kupası’ndaki 26. maçına çıkarak, Helmut Schön’ün 25 maçlık rekorunu geçip turnuva tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü olacak.

Olağanüstü rakamlar sadece Fransa milli takımıyla sınırlı kalmayacak; İspanya da genç yıldızı Lamine Yamal sayesinde bu başarıya ortak olacak.

Bugün 19 yaşında ve 1 gün olan Yamal'ın sahaya çıkması, onu Brezilyalı futbol efsanesi Pelé (17 yaş 8 ay) ve Giuseppe Bergomi'nin (18 yaş 6 ay) ardından, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen tarihin en genç üçüncü oyuncusu yapacak.

Bugünkü karşılaşmadan galip çıkan takım, yarın Çarşamba günü Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibini finalde bekleyecek.