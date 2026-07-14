Fransa ile çatışma öncesinde... Pedri, İspanya’da kamuoyunun gündemine oturdu

İspanyol spor camiasında, orta saha yıldızı Pedri’nin Belçika maçında yedek kulübesinde kalması nedeniyle geniş çaplı bir tartışma yaşandı ve bu tartışma, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynanacak maçta Pedri’nin ilk 11’de yer alması gerektiği yönündeki taleplerle birlikte adeta bir kamuoyu meselesine dönüştü.

Futbol dünyasının saygın isimlerinden Jorge Valdano, La Roja’nın yıldızını savunarak Fransa maçında ilk 11’de yer alması gerektiğini talep ederken, Barcelona Başkanı Juan Laporta ise Dallas’a varır varmaz şu açıklamayı yaptı: "Bu kararın fiziksel eforun dağıtılmasına yönelik bir politika olduğunu düşünüyorum." La Coruña'dan Juan Carlos Valerón ise Pedri'yi "vazgeçilmez" bir oyuncu olarak nitelendirdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, grup aşamasında fiziksel olarak %100 hazır olmasa da mükemmel performans sergileyen Pedri'ye rakamlar haklı çıkıyor.

Gazete, Pedri’nin rakip sahada en fazla top kazanan orta saha oyuncusu olduğunu ve sahanın son üçte birinde en akıllıca derin paslar yapan oyuncu olduğunu belirtti. Luis de la Fuente’nin daha sonra sakatlanan Yuri Tielemans’ı oynatma düşüncesine rağmen, İspanya milli takım teknik direktörü, orta sahaya daha fazla sağlamlık kazandırmak için Fabian Ruiz’i sahaya sürmeyi tercih etti. Ruiz, büyük değere sahip, geniş deneyime sahip olağanüstü bir oyuncu ve teknik direktörün en sevdiği talismanı olarak görülüyor.

Ruiz, önceki maçta sahada kaldığı yarım saat boyunca olağanüstü bir performans sergiledi; bu da teknik direktörü büyük bir sabır ve soğukkanlılık gerektiren bir duruma soktu.

Luis de la Fuente, doğru ve isabetli kararlar alabilmek için her zaman sözlerinde “sakinlik” olarak tanımladığı ilkeye başvurmak zorunda kalacak. "Sakinlik güçtür" diye tanımladığı "sakinlik" ilkesine başvurmak zorunda kalacak; zira Pedri'yi ilk 11'e geri döndürmek, ya Fabian Ruiz'i yedek kulübesine oturtmayı, ya da Alex Baena'yı kadro dışı bırakıp Dani Olmo'yu kanatlara kaydırmayı gerektirecek. Olmo'nun bu pozisyonda sergilediği muhteşem performans göz önüne alındığında, bu senaryo hiç de kolay görünmüyor.

İspanyol taraftarlar, Pedri’nin geçen yıl Stuttgart’ta oynanan Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa karşısında sergilediği olağanüstü performansı hatırlıyor. O maçta Pedri, topu topuğuyla savunmayı aşarak kaleci Mike Maignan’ın kalesine sol ayağıyla attığı muhteşem bir golle tarihi bir an yaşatmıştı.

Bu an, İspanya milli takımının Pedri’den beklediği futbol sihrini yansıtıyordu. Kadroda vazgeçilmez bir isim olan Pedri’nin, maça ne zaman girerse girsin etkili olması bekleniyor; zira İspanya’nın 19 Temmuz’da New York’ta oynanacak final maçına çıkabilmesi için onun varlığı belirleyici olacak.