Arjantinli süperstar için yapılan ilginç eylemlere bir yenisi daha eklendi; hem de Türkiye'de...

Tarihin en büyük futbolcularından birisi olan Lionel Messi için çılgınca eylemler sürürken bunlara bir tanesi de Bursa'da eklendi.

Katar'da, 18 Aralık Pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin Fransa'ya karşı gol atması için lokma dağıtıldı.

Üstelik lokma dağıtılan kişi sayısı 2 bin...

İnegöl'de yaşayan ve esnaf olan Hikmet Işık, Dünya Kupası'ndaki dev final öncesinde İnegöl Belediye Meydanı'nda ilginç bir olaya imza atarak lokma dağıttı.

Ne söylendi?

Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Işık, Demirören Haber Ajansı'na konuştu:

"Pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlığımız var, ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhu için bu lokmayı dağıtıyoruz.

"Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesini istiyoruz.

"O yüzden bu lokmayı dağıtıyoruz. Herkese, afiyet olsun!"

Bir tatlıcı ile anlaşan Işık, Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için lokma dağıtırken bir de pankart hazırladı.

Hikmet Işık'ın hazırladığı pankartta, 'Lionel Messi hayrına" yazması, oldukça dikkat çekiciydi.

Lokma dağıtımı, o bölgedeki insanlara ve meydandan geçenlere yapıldı.