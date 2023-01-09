Fransız efsane hakkındaki sözlerinin ardından eleştirilen başkandan yeni bir açıklama geldi.

NE OLDU? Cumartesi günü Didier Deschamps'ın 2026'ya kadar Fransa'nın başında kalacağının açıklanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet, RMC Sport'a ilginç bir açıklamada bulundu.

Başkan, Zidane'ın bu işi alamayacağına karar verirken kendisini arasa telefonunu bile açmayacağını söyleyerek büyük bir tepki aldı.

Ve söylediği bu sözler için Zidane'dan özür dilemek zorunda kaldı.

NE SÖYLEDİLER: Le Graet, RMC Sport'a şunları söyledi: "Söylediğim sözler, kesinlikle Zidane hakkındaki düşüncelerimi yansıtmıyor.

"RMC'ye vermemem gereken bir röportaj verdim, çünkü onlar Fransız futbolunun iki büyük ismi olan Didier ve Zinedine Zidane'a karşı bir polemik oluşturdular.

"Yanlış anlaşılmalara yol açan bazı kötü sözler söylediğimi kabul ediyorum."

BÜYÜK RESİM: Le Graet'in özrü, yorumlarının geniş çapta eleştirilmesinin ardından geldi. Dünya Kupası'nın yıldızlarından Kylian Mbappe, Twitter'da söylenenler hakkında şunları yazdı:

"Zidane Fransa'dır, efsaneye bu şekilde saygısızlık etmemeliyiz."

Ertesi gün, Zidane'nin eski takımı Real Madrid de FFF başkanının açıklamalarını, "Böyle bir temsile sahip biri için uygunsuz ve dünya çapındaki futbolseverler tarafından en beğenilen figürlerden birine saygısızlık" olarak değerlendirdi.

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SIRADA NE VAR? Le Graet, tartışmalı yorumları için bir özür sunarken Zidane, konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Fransız efsanenin konuşmasına gerek kalmadan olay bir şekilde çözülmüş oldu.