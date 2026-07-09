Fransa, Fas’ın sayesinde Almanya ve Brezilya’nın tarihi başarısını eşitledi

Fransız milli takımı, bugün Perşembe akşamı Boston Stadyumu'nda oynanan çeyrek final maçında Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Kylian Mbappé 60. dakikada Fransa adına ilk golü attı; ardından Ousmane Dembélé 66. dakikada ikinci golü kaydederek galibiyeti garantiledi. Böylece Fransa, İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

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Bu turu geçmesiyle Fransa, Dünya Kupası tarihinde üst üste üç katılımda yarı finale yükselen üçüncü milli takım oldu.

Fransa’dan önce bu başarıya ulaşan sadece iki takım vardı: 1982-1990 ve 2002-2014 dönemlerinde iki kez bu başarıyı elde eden Almanya ile 1994-2002 yılları arasında aynı başarıyı gösteren Brezilya.

Fransa, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında yarı finale yükselerek bu tarihi listeye katıldı.

Les Bleus, bu turnuvanın son 32 turunda İsveç’i 3-0 mağlup ettikten sonra, çeyrek finalde Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından 1-0 yenmişti.



