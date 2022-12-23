Fransız bakan, FIFA'yı, Kylian Mbappe'yi istismar ettiğini düşündüğü Emiliano Martinez'i soruşturmaya davet etti.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin galibiyeti, finalde yoğun çaba gösteren Mbappe'yi üzdü

Arjantin'in kalecisi, Mbappe ile dalga geçti

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, Martinez'in sınırı aştığını düşünüyor

NE OLDU? Arjantin'in zaferinin ardından Emiliano Martinez, pek çok kez Kylian Mbappe'yi hedef aldı ve Fransa'nın yıldızıyla dalga geçti. Martinez'in kutlama sınırlarını aştığını düşünenler, Arjantin'in kalecisini bir hayli eleştirdi. Bu kişilerin arasında Fransa Ekonomi Bakanı da vardı.

NE SÖYLENDİ? Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Martinez'in soruşturulması için FIFA'ya seslendi. Le Maire, Sud Radio'ya şunları söyledi: "Futbolun adil bir oyun olmasını istiyorlar. O halde FIFA neden duruyor? Başkalarına, kaybedenlere saygı gösterilmeli!"

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KYLIAN MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa'ya eli boş dönen Kylian Mbappe kısa tatilinin ardından PSG formasını sırtına tekrardan geçirecek. PSG, 28 Aralık'ta Ligue 1'de Strasbourg ile karşılaşacak. 14 Şubat'ta ise Mbappe ve arkadaşlarını, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı bekliyor.