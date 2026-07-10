Yıldız oyuncu Kylian Mbappé, Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği çeyrek final maçının bitimine yirmi dakika kala sahada yere düşmesi üzerine Fransız kamuoyunda büyük endişe yarattı; dün Perşembe akşamı sağlık ekibi hemen müdahale ederek sağ ayağının üzerine bir buz torbası koydu.

Bu endişe verici sahneye rağmen, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile birlikte 8 golle bu yılki Dünya Kupası'nın gol kralı olan Mbappé, kısa sürede endişeleri giderdi ve herkese güven verdi; önce Fransız taraftarların önünde turu geçmeyi kutlamak için coşkuyla zıplayıp dans ederek, ardından takım arkadaşlarıyla sakin bir şekilde konuşarak; ayrıca Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, Cuma günü Les Bleus kampına yakın kaynakların "Her şey yoluna girecek, bu sadece hafif bir çürükten ibaret" demesiyle de endişeleri giderdi.

Mbappé, 2020 Fransa Kupası finalinde Saint-Étienne karşısında sağ ayak bileğinde ciddi bir sakatlık geçirdiğinden beri, özellikle bu bölgeye büyük özen ve dikkat gösteriyor; zira bu hassas bölge, herhangi bir şiddetli temasta ona ağrıya neden olabilir.

Fransız forvet, bugün Cuma günü diğer takım arkadaşlarıyla birlikte dinlenme gününe çıktı. Cumartesi günü antrenmanlara yeniden başlandığında ağrıları tekrarlaması durumunda kendisine ayrılan fiziksel yükler ayarlanabilir, ancak göstergeler, beklenmedik bir durum olmadığı sürece, önümüzdeki Salı günü Dallas'ta İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile oynanacak yarı final maçı için hazır olacağını ve teknik direktörün emrinde olacağını doğruluyor.

Bu bağlamda, orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni’nin dönüşüyle Fransız kadrosunun önemli bir güç kazanması bekleniyor; Çeyrek final maçında, Paraguay ile oynanan son 16 turu maçının arifesinde yaşadığı adductor kasındaki sakatlık nedeniyle zorunlu olarak forma giyemeyen Real Madrid oyuncusu için, iyileşmeye ayrılan beş gün, formunu geri kazanıp takıma yeniden katılmak için altın bir fırsat oldu.

Eğer fiziksel kondisyonunu tamamen geri kazanırsa, Mano Kone’nin yerine ilk 11’de yer alması bekleniyor. Kone’nin sergilediği güçlü performanslara rağmen, eski Toulouse oyuncusu, milli takımın kaptan yardımcısı olan Chouameni’nin ardından teknik direktör Didier Deschamps’ın tercih listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, Fransız milli takım oyuncuları, aileleri, arkadaşları ve menajerleriyle buluşmak üzere ayrılmış olağanüstü bir gün geçirdiler; ancak yerel saatle akşam saat 8’e kadar konakladıkları otele dönme zorunluluğu vardı. Bazı oyuncular boş zamanlarını akşam yemeğine çıkıp eleme turunu kutlamak için değerlendirdiler, bazıları ise Boston'dan ayrılıp diğer Amerikan şehirlerini keşfetmeyi düşündü, ancak güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine bu fikirden vazgeçtiler.

Fransız milli takımı bugün “Bentley” Üniversitesi’ndeki antrenman merkezine dönmesi planlanıyor; takım yarın öğleden sonra Dallas şehrine uçacak; Erken seyahat kararı, Pazartesi sabahı planlanan medya etkinlikleri nedeniyle alındı. Bu etkinlikler, yorgunluğu ve yoğun programın yarattığı baskıyı önlemek amacıyla heyetin aynı gün içinde dört saatten fazla seyahat etmesini engelliyor. Maçın bitiminden hemen sonra Fransız heyetinin tekrar Boston’a dönmesi planlanıyor.