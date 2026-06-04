Fransa, Dünya Kupası'nın başlamasına bir hafta kala rezil oldu

Fransa için Dünya Kupası hazırlık maçlarında bir hayal kırıklığı yaşandı. 2022 Dünya Kupası finalinde ikinci olan Fransa, Perşembe günü Fildişi Sahili'ne 1-2'lik sürpriz bir mağlubiyet aldı. Pazartesi günü Kuzey İrlanda ile oynanacak son hazırlık maçı sonrasında, Fransa için 16 Haziran'da Senegal ile başlayacak Dünya Kupası turnuvası başlayacak.

Fransa, ilk yarıda %76'lık top hakimiyetiyle maçı domine etti. Michael Olise, kaleci Yahia Fofana tarafından durduruldu; Kylian Mbappé ve Rayan Cherki de bitiricilikte şanssızdı. Öte yandan Mike Maignan, Fildişi Sahili'nin kontrataklarından birinde Simon Adingra'nın şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi.

Fransa'nın açılış golü ilk yarının son dakikasında geldi; Cherki, güzel bir bireysel hareketin ardından ceza sahası içinden attığı şutu köşeye gönderdi. Bu, Deschamps ve arkadaşları için bir moral kaynağı, cesur Fildişi Sahili oyuncuları için ise bir hayal kırıklığı oldu.

Fildişi Sahili pes etmedi ve ikinci yarı başladıktan sekiz dakika sonra bu küçük farkı sildi. Nicolas Pépé, isabetli bir pasla takım arkadaşı Guéla Doué'yi buldu ve o da topu sol alt köşeye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Nantes'teki Stade de la Beaujoire, ikinci yarı başlarında gelen bu beraberlik golünün ardından bir an için sessizliğe büründü.

Fransa son yarım saatte toparlanmaya çalıştı. Fildişi Sahili daha geriye çekilmek zorunda kaldı ve bu sırada Fransız savunmasının arkasındaki boşlukları kolladı. Deschamps, Nantes'ta zaman akıp giderken bazı değişiklikler yaptı.

Fildişi Sahili, 85. dakikada 1-2 öne geçerek dost düşmanı şaşırttı. Hızlı bir atak sonrasında Amad Diallo, sol köşeye kusursuz bir vuruş yaptı. Bu, kalan dakikalarda acı bir yenilgiyi önleyemeyen Fransa için bir şok oldu.