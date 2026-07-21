Fransa’dan beyaz duman: Didier Deschamps’ın halefi bu olacak

Fabrizio Romano’ya göre, Fransa’nın yeni milli takım teknik direktörünün kim olacağı konusunda artık hiçbir şüphe kalmadı. Transfer muhabiri bu haberi Salı sabahı duyurdu. Romano’ya göre Zinedine Zidane, Didier Deschamps’ın halefi olacak. Zidane’ın sözleşmeyi çoktan imzaladığı belirtiliyor.

Eski Real Madrid teknik direktörü, uzun süredir Deschamps’ın hayal edilen halefi olarak görülüyordu, ancak atamasıyla ilgili uzun süre bir gelişme yaşanmamıştı.

Transfer muhabirine göre, Zizou, Kasım ayında sözlü bir anlaşmaya varılmasının ardından çok yıllık bir sözleşme imzaladı.

Deschamps, on dört yılın ardından Les Bleus'un teknik direktörlüğünden ayrılıyor. Bu süre zarfında 2018 Dünya Kupası'nı ve 2021 Uluslar Ligi'ni kazandı.

Ocak 2025’te Fransız teknik adam, 2026 Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Veda turnuvasında Fransa, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde dördüncü sırada yer aldı.

Elindeki yıldızlar kadrosuyla Deschamps, çok yüksek beklentileri karşılayamadı. Bu durum, Fransız medyasında yoğun eleştirilere yol açtı.

Fransız Futbol Federasyonu, 2012 yılında Laurent Blanc’tan görevi devralan teknik direktörün halefini bulmak için yoğun bir arayışa girdi.