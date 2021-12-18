Fransa'da yine seyirci olayı: Paris FC-Lyon maçı yarıda kaldı

Cuma günü Paris FC ile Lyon arasında oynanan Fransa Kupası maçı taraftarların sebep olduğu kargaşa nedeniyle devre arasında tatil edildi.

Charletty Stadı'nı dolduran iki takım ttaraftarları arasında ilk yarının son düdüğüyle birlikte başlayan gerilim hızla büyüdü.

Kısa süre içinde oyun alanı öfkeli taraftarların işgaline uğrarken, maçın devam etmesi imkansız hale geldi.

Ne yaşandı?

İlk 45 dakikanın bitimiyle taraftarlar arasında başlayan kavga, karşılıklı atılan meşalelerle giderek büyüdü.

Polisin tribüne müdahale etmesiyle sahaya inen taraftarlar, ikinci yarı için sahaya çıkan futbolcuların ve hakemlerin soyunma odasına dönmesine neden oldu.

Polisin çabalarıyla oyun alanındaki kalabalık temizlense de, hakem maçın ertelenmesi yönünde karar verdi. Stadyum hoparlörlerinden seyircilere tribünü terketmeleri çağrısı yapıldı.

Olaylar yaşandığı sırada karşılaşmada 1-1'lik eşitlik vardı. Paris FC'nin Gaetan Laura ile bulduğu gole Lyon, ilk yarının bitimine kısa süre kala Moussa Dembele ile cevap vermişti.

Başkanlar birbirini suçladı

Lyon başkanı Jean-Michel Aulas ve Paris FC başkanı Pierre Ferracci yaşananlardan karşı tarafı sorumlu tuttu.

RMC Sport'a konuşan Ferracci şu sözleri kullandı:

"Jean-Michel Aulas bu işin artılarını ve eksilerini iyi değerlendirmeli. Çünkü futbol sahasına yaklaştırılmaması gereken bir grup fanatiğe sahip."

"Aulas kulübünün problemlerini farkedebilecek kadar zeki biri. Böyle devam ederlerse Fransız futbolunun başına iç açacaklar."

Aulas ise olayların fitilini Paris FC taraftarlarının ateşlediğini söyledi.

"Yaşananlarda herkesin sorumluluğu var. Bu toplumsal bir sorun."

"İlk meşaleler Lyon taraftarlarının üzerine atıldı, bunda Lyon taraftarlarının bir suçu yok. Ardından kargaşa yaşandı. Sahaya giren yüzlerce insan da Lyon taraftarı değildi."

"Olayı inceleyip sorumluları bulmalıyız. Gerekli cezaları vereceğiz, ama bu tüm suçu üsteleneceğimiz anlamına gelmiyor."

Fransız futbolunun kanayan yarası

Fransa'da bu sezon birçok maçta tribün olayları futbolun önüne geçti. Geçen ay Lyon'un Marsilya'yı konuk ettiği maçta, Marsilyalı Dimitri Payet'e isabet eden şişe nedeniyle maç yarıda kalmış, ardından Lyon'a bir puan silme cezası verilmişti.

Ağustos ayında yine merkezinde Payet'in olduğu olay nedeniyle Marsilya'nın Nice ile oynadığı maç tatil edilmişti.

Rakip takım taraftarlarının sahaya attığı şişeyi tribüne geri fırlatan Payet, reklam panolarını aşarak sahaya giren holiganların saldırısına uğramıştı.

Montpellier, Lens, Lille, Angers ve Bordeaux gibi çok sayıda takımın maçında gerek tribünlerde, gerekse stadyum dışında yaşanan şiddet görüntüleri çok konuşulmuştu.

Daha fazlası için:

Leonardo'dan Xavi Simons'u üzecek açıklama

Premier Lig'de Covid-19 nedeniyle hangi maçlar ertelendi?

Inter, Eriksen'in kontratını feshetti