Fransa, Ayub Bouadi’yi elinden kaçırdığına pişman: Büyük bir kayıp

18 yaşındaki Fas milli takımının orta saha yıldızı Ayub Bouadi, 2026 Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansıyla dünyayı hayran bırakmaya devam ediyor ve turnuvanın en dikkat çeken keşiflerinden biri haline gelerek Avrupa futbol devlerinin ilgisini üzerine çekiyor.

Fransız Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Aubert Fournier, “The Athletic” sitesine yaptığı açıklamada, bu gelecek vaat eden Lille oyuncusunu Fas’a kaptırmanın Fransız futbolu için “büyük bir kayıp” olduğunu kabul etti ve Bouadi’nin “yıllardır takip ettiğimiz bir yetenek olduğunu ve kendi yaş grubunda eşsiz bir oyuncu olduğunu” vurguladı.

Bouadi, genç yaş kategorilerinde Fransa milli takımında forma giymişti; ancak Fas, Les Bleus ile girdiği kıyasıya rekabetin ardından onu kadrosuna katmayı başardı ve Bouadi, Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları'nın kadrosunda temel bir oyuncu haline geldi.

Fornier, Bouadi’nin turnuva öncesinde Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın planları arasında yer aldığını ancak orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle genç oyuncuya hemen forma giyme garantisi verilemediğini açıkladı. Deschamps, Bouadi’nin “henüz hazır olmadığını” düşünürken, Fas ise ona ilk 11’de yer verme konusunda kapılarını ardına kadar açmıştı.

Fransız yetkili, Fas’ın yetkililerin sürekli ziyaretleri ve ailesiyle doğrudan iletişim kurarak genç yeteneğe daha fazla ilgi gösterdiğini ve bunun da oyuncu kazanma mücadelesinde Atlas Aslanları’nın lehine bir avantaj sağladığını belirtti.

Bouadi, Brezilya ile oynanan açılış maçından itibaren, genç yaşına rağmen teknik olgunluğu ve taktiksel kalitesiyle dünya çapındaki taraftarları büyüledi ve Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin ilgisini hemen üzerine çekti.

Bouadi, bugün Cumartesi günü Fas’ı 16’da Kanada karşısında zafere taşıyarak, Atlas Aslanları’nın turnuvadaki tarihi yürüyüşünde çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.