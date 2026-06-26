Fransa, 32'li turdaki rakibini öğrendi

2026 Dünya Kupası’nda 32’li turun hatları, grup aşamasının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte giderek netleşmeye başladı; Dünya çapındaki futbolseverler ise, 48 takımın katıldığı ilk genişletilmiş Dünya Kupası'nda tüm tur atlayan takımların kim olacağını ve son eşleşmeleri belirleyecek üçüncü turun sona ereceği önümüzdeki Pazar günü sabahı resmin tamamlanmasını bekliyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, mevcut grup sonuçlarının kesinleşmesi halinde Fransa milli takımının bir sonraki turda İsveç ile karşılaşma olasılığının %99,2 olduğunu belirtti.

İsveç, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 6. grupta üçüncü sırada yer alıyor; bu da onu en iyi üçüncü takımlar arasında tur atlamaya en güçlü adaylardan biri yapıyor.

Şu ana kadar kesinleşen 32'li tur maçları arasında Güney Afrika ile Kanada, Brezilya ile Japonya, Hollanda ile Fas ve Fildişi Sahili ile Norveç gibi güçlü karşılaşmaların yanı sıra ABD ile Bosna-Hersek maçı da yer alırken, Fransa-İsveç maçı ise son turun tamamlanmasının ardından yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.