Frankfurt Jovic'e karşılık Pedro Ruiz'i istiyor

Eintracht Frankfurt, Real Madrid’in istediği Luka Jovic’e karşılık bu takımdan Pedro Ruiz’i istiyor.

Frankfurt’un sezon başında ’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 41 maçta 25 gol atarak dünya devlerini peşine düşürdü.

21 yaşındaki Sırp golcü, yeni sezonda Frankfurt’ta kalacak gibi görünmüyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre , Luka Jovic ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Frankfurt’un bu futbolcu için 60 milyon euro bonservis talep ettiği iddia ediliyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre ise Frankfurt’un bu transferden tek beklentisi para değil.

ekibi, Real Madrid’in genç takımlarında forma giyen 1.96m boyundaki golcü Pedro Ruiz’i bu anlaşmaya dahil ederek takıma kazandırmak istiyor.

19 yaşındaki Pedro Ruiz bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan Frankfurt’un golcüsü Jovic ile Real Madrid’in dışında ve ’in de ilgilendiği konuşuluyor.