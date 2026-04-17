Frank Lampard, Premier Lig'e geri dönüyor

Coventry City, 25 yıllık bir aradan sonra Premier Lig'e geri dönüyor. Championship'in lideri, Cuma günü Blackburn Rovers deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle yükselişini kutlamaya hak kazandı. Maçın ardından teknik direktör Frank Lampard ve oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

Ewood Park'a tam 7 bin Coventry taraftarı gelmişti. Deplasman tribününde büyük bir kutlama yaşandı ve 84. dakikada Bobby Thomas'ın beraberlik golünü atmasıyla coşku doruğa ulaştı.

Coventry'den gelen taraftarlar gözyaşları ve duygusal anlar yaşadı. Çeyrek asır sonra, Milan van Ewijk'in sağ bek olarak forma giydiği The Sky Blues, İngiltere'nin en üst seviyesine geri dönüyor. Coventry City, 43 maçta 86 puan topladı ve iki maç daha az oynayan ikinci sıradaki Ipswich Town'a 11 puan fark attı.

Lampard, Kasım 2024'te Coventry City yönetimi tarafından göreve getirildi. İlk yılında kulüp, Championship'te beşinci sırada bitirdi ve ardından play-off'lara katıldı. Yarı finalde, daha sonra üst lige yükselen Sunderland çok güçlüydü.

Bir yıl sonra, ezici üstünlüğü olan Coventry City nihayet üst lige yükseldi. Gelecek sezon Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Liverpool gibi takımlar Coventry Building Society Arena'ya konuk olacak.