Frank Lampard, eski takım arkadaşı Didier Drogba'nın acımasız Chelsea eleştirisine sert yanıt verdi

Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları hayal kırıklığının ardından Chelsea'yi eleştiren Didier Drogba'ya yanıt verdi.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Drogba, "Takımımı tanıyamıyorum" dedi

Lampard'dan sert yanıt geldi

NE OLDU? Chelsea, Real Madrid'e kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve kulüp efsanesi Didier Drogba tarafından ağır eleştirildi. Frank Lampard takımını eleştiren eski takım arkadaşına yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Didier Drogba, Chelsea hakkında şunları söyledi: "Takımımı tanıyamıyorum. Chelsea artık aynı kulüp değil. Yeni bir sahibi ve yeni bir vizyonu var. Abramovich dönemiyle kıyaslamaya çalışıyoruz ancak o dönemki hamleler çok akıllıcaydı. Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Mihael Essien ve benim gibi oyuncular vardı. Şampiyonluk için stratejik hamleler yapıldı. Ancak kulüp artık tamamen farklı. 30'dan fazla oyuncudan oluşan bir soyunma odasını yönetmek hiç kolay değil."

FRANK LAMPARD NE DEDİ? Chelsea patronu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında eski takım arkadaşının yorumlarını değerlendirebilecek durumda değildi. Frank Lampard, "Bunlar Didier'in yorumları, üzgünüm" diyerek konuyu kapatmak istedi.

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