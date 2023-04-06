Geçici menajerlik görevi için kapısı çalınan Frank Lampard, Chelsea'de ikinci kez çalışmayı prensipte kabul etti.

Lampard geçici menajerlik için hazır

Kulüp efsanesi, 2021'de Mavilerden kovulmuştu

Wolverhampton'a karşı takımın başında olabilir

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre, Frank Lampard efsane olduğu kulübü ikinci kez çalıştırmayı kabul etti. The Guardian'a göre ise, 44 yaşındaki menajer, Chelsea'nin Wolverhampton maçında takımın başında olacak. Lampard, Liverpool maçında Stamford Bridge'de görüntülenmişti. Chelsea'nin eski orta sahası, Graham Potter'ın yerini alarak geçici menajerlik koltuğuna oturacak.

BÜYÜK RESİM: Chelsea şu anda Julian Nagelsmann ve Luis Enrique başta olmak üzere tüm adaylarla görüşüyor. Lampard daha önce takımı Temmuz 2019'da devralıp Ocak 2021'e kadar çalıştırmıştı.

DAHA FAZLASI: Frank Lampard, Everton'daki görevine Ocak ayında son verilmesinden bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.

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