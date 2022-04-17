Franco Carboni: Arjantinli genç Inter'in yeni Zanetti'si olacak

Arjantin Mart ayında son Dünya Kupası elemeleri için kadrosunu açıkladığında, çok sayıda isim bilinmiyordu.

Lionel Messi'nin yanı sıra, Paulo Dybala ve Lautaro Martinez de ilk kez milli takıma davet edildiklerinde dünya futbolunda pek fazla yer ednmemişti.

Sadece bu da değil, bu genç yeteneklerin bir kısmı Arjantin'de bile doğmamıştı. Manchester United forveti Alejandro Garnacho gibi bazıları daha önce gençlik düzeyinde diğer ülkeleri temsil etmişti.

Inter'in bek oyuncusu Franco Carboni için bu, ilk davetti.

Doğduğu ülkede prestijli bir yetenek olarak tanınmak bir rüyanın gerçekleşmesiydi.

19 yaşındaki oyuncu özel bir röportajda GOAL'a verdiği demeçte, "Milli takımın beni burada Inter'de takip ettiğini biliyordum." "Telefon geldiğinde bana büyük gurur ve duygu verdi. Çok güzel bir deneyimdi.

"İtalya'ya bazı gençlik maçlarında bana verdikleri fırsat için teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli deneyimlerdi.

Ama Arjantin'den telefon geldiğinde hiç şüphem yoktu. Burası benim ülkem ve milli takımda oynamak benim hayalimdi.

"Messi ile antrenman yapmak mı? Gerçekten hayallerimi gerçekleştirdi. Çocukken hayal ettiğim ve o an yaşadığım bir şey.

"Onunla antrenman yapmak, topa sahip olmak ama aynı zamanda onunla masada yemek yemek... İnanılmaz şeyler ve açıklaması zor duygular."

Buenos Aires'te doğan Carboni'nin akademi futboluyla ilk tanışması Lanus'ta geldi, ancak babası Ezequiel'in Catania'da gençlik koordinatörü görevini kabul etmesi üzerine 16 yaşında anavatanını terk etmek zorunda kaldı.

"Üç yıl önce, bir gecede İtalya'ya taşındığımızda, ona ve aileme Arjantin'den ayrıldığımızı söylemek zorunda kaldım." Lanus ve Catania'nın eski orta saha oyuncusu Ezequeiel, GOAL'e verdiği demeçte.

"Dilinden futboluna kadar hakkında hiçbir şey bilmediği bir ülkeye taşınmak için arkadaşlarını, ailesini, kulübünü ve diğer birçok şeyi terk ederken ne kadar acı çektiğini biliyorum."

Hem Franco hem de küçük kardeşi Valentin, geldiklerinde Catania akademisine kaydoldular ancak kulüpte sadece beş ay geçirdiler. Sonrasında Avrupa'nın dört bir yanından daha büyük takımlar fark etmeye başladı.

Saf bir sol ayağı, rakip oyuncuları hem tempoda hem de güçte yenmesine izin veren fizikselliği ve mükemmel karar verme yeteneği ile Carboni'nin yetenekleri açıktı. Kulüpler artık modern oyunda beklerin önemini anlıyor.

Liverpool ve Juventus, ona ilgi gösterdi, ancak yarışı kazanan Inter oldu.

Franco, "Farklı kulüplerden teklifler geldi ama ben hep burada oynamak istemişimdir" diyor. Kulübün aileme sunduğu proje çok iyiydi ve biz de Inter'e gelmeyi seçtik.

"Tanrıya şükür, doğru seçim olduğu ortaya çıktı!"

Carboni, Inter'e geldiğinden beri sol kanatta çeşitli pozisyonlarda oynarken parladı.

Futbol kariyerine ilk başladığında başlangıçta bir forvetti. Yavaş yavaş geriye gitti ve şu anda hücum beki veya bek olarak oynuyor.

Inter'in eski defans oyuncusu Cristian Chivu tarafından yönetilen Primavera (U19s) takımının önemli bir oyuncusu oldu ve Simone Inzaghi'nin dikkatini çekerken 2021-22 sezonu boyunca yedi asist yaptı.

Mevcut sezon boyunca beş kez A takım kadrosuna seçildi, ancak profesyonel futbolun ilk tadı aslında 2020'de Antonio Conte'nin şampiyonluk kazanan ekibi ile geldi.

Carboni, "Conte'ye teşekkür ediyorum" diyor. A takımda dört ila beş ay onunla çalıştım ve Serie A'da ilk kez beni yedek kulübesine aldı. Çok güzel bir deneyimdi ve bana verdiği fırsat için ona teşekkür ediyorum.

"Inzaghi Şampiyonlar Ligi'nde bile beni yedek kulübesine aldı. Bana harika bir deneyim yaşattı ve ona da teşekkür ediyorum."

San Siro'da kanatta Inter formasıyla koşan Arjantinli bir bek fikri, Inter taraftarları için anında Javier Zanetti'nin anılarını getiriyor. Zannetti, Carboni'ye şimdiden tavsiyelerde bulundu.

Carboni, "Rol modellerim mi? Inter'de o sağda, ben solda oynasa da hep Zanetti var," diyor. "Benim için o rolde tarihin en iyilerinden biri ve onunla konuşmak gerçekten bir zevk. Bana karşı her zaman çok iyi, harika bir insan.

"Bugünün Inter takımında, [Ivan] Perisic'i gerçekten seviyorum. Onunla aynı rolü oynadığım için onu her zaman gözlemliyorum. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum çünkü benim için o çok güçlü."

Carboni'nin ilerlemesi cesaret verici olsa da, İtalya'nın 2022 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yakın zamanda tekrar gündeme gelen genç oyuncuların Serie A takımlarına girmesi sorunu ortadan kalkmadı.

Carboni için A takım futbolu oynamanın yolu net değil. Kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından 2022 yazında kiralık olarak bir başka takıma gidebilir.

"Şu anda sezonu Primavera ile iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum" diye ısrar ediyor. "Play-off gibi kazanmak istediğimiz önemli maçlarımız var.

"Ardından sezon sonunda menajerim ve Inter ile benim için en iyi seçimi değerlendireceğiz.

"Kendime her zaman kısa vadeli hedefler koyarım ama Inter'de ya da Serie A kulübünde A takımda oynamayı hayal ediyorum."

Carboni, bu hayalleri gerçekleştirmek için kesinlikle doğru yolda görünüyor.

Messi ve Arjantin ekibinin geri kalanıyla birlikte geçirdiği bir haftalık antrenmandan sonra, hayallerin bazen gerçekleştiğini de biliyor.

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