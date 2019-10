Franck Ribery'den FIFA 20 tepkisi

Kariyerini İtalya'nın takımında sürdüren yıldız futbolcu Franck Ribery video oyunu FIFA 20'deki görünüşünden memnun değil.

Tecrübeli Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü oyundaki görünüşünü tiye alırken şunları söyledi:

"Kısa süre önce çocuklarımla FIFA 20 oynadık. Hey EA Sports, bu adam da kim?"

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx