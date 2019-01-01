Franck Ribery'den FIFA 20 tepkisi

Fransız yıldız Franck Ribery, dünyaca ünlü video oyunlarından FIFA 20'nin yapımcısı EA Sports'a sitem etti.

Kariyerini İtalya'nın takımında sürdüren yıldız futbolcu Franck Ribery video oyunu FIFA 20'deki görünüşünden memnun değil.

Tecrübeli Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü oyundaki görünüşünü tiye alırken şunları söyledi:

"Kısa süre önce çocuklarımla FIFA 20 oynadık. Hey EA Sports, bu adam da kim?"

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Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Ribery'nin FIFA'ya yönelik eleştirisinin ardından EA Sports'un ezeli rakibi Konami'den hızlı bir yanıt geldi. Oyuncunun bir diğer ünlü video oyunu olan PES 20'den bir görüntüsünü paylaşan Konami; "Hey Franck, bu adamı tanıdın mı?" ifadesini kullandı.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019

Dünyaca ünlü iki firma arasındaki rekabet uzun bir süredir devam ediyor. Her iki şirket de anlaşma yaptığı ligler ve takımlardaki oyunculara daha gerçekçi grafiklerle oyunlarında yer veriyor.

Pro Evolution Soccer'ın yapımcısı olan Konami'nin İtalya Ligi'nin lisans haklarını almasıyla birlikte Ribery'nin bu oyunda daha gerçekçi bir şekilde yer aldığı görülüyor.