Franck Ribery: Hala büyük bir kulüp için oynayabilirim

Bayern Münih'te sözleşmesi sona eren Franck Ribery'nin yeni takımı henüz belli değil ama Fransız futbolcu yeni maceraya hazır görünüyor.

Franck Ribery'nin 'te geçirdiği 12 sezonluk serüven sona erdi.

Fransız futbolcu, L'Equipe'e verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'te bu kadar uzun süre geçireceğini düşünmediğini belirten Ribery, yeni bir maceraya hazır olduğunu söyledi:

"Başarıya hala açım ve bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. İki sezon daha büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum. Parayı her zaman kazanırım ancak ben yeni bir mücadele istiyorum."

2013 yılında Ballon d'Or ödülünde üçüncü sırada yer almanın haksızlık olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Bu durum hayal kırıklığından çok daha öte. Kariyerimin en büyük adaletsizliği. Yukarıdaydım ve üçüncü oldum. O yıl ya da 'den hiç eksiğim yoktu. Oylamada gariplikler yaşandı. Eğer şu anki oylama sistemi olsa Ballın d'Or benim olurdu." dedi.

Daha önce 2004-05 sezonunda kısa bir süre forması giyen 36 yaşındaki Fransız yıldızın adı tekrar sarı kırmızılılarla anılmaya başladı.