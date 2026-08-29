Franck Kessié resmen İtalya Ligi'ne dönüyor

İtalyan Atalanta kulübü, bugün cumartesi günü, Fildişi Sahilli Franck Kessié'nin serbest transfer yoluyla takıma geri döndüğünü resmen açıkladı. Böylece tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa futboluna adım atışına 9 sezon önce tanıklık eden takımla yeni bir sayfa açıyor.

Atalanta, 29 yaşındaki Kessié'nin, Suudi kulübü Al Ahli ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak takıma katıldığını doğruladı. Oyuncu, krallıkta birkaç sezon süren ve parlak performanslarına ve önemli kupalar kazanmasına sahne olan bir deneyimin ardından İtalya Serie A'sına geri dönmüş oluyor.

Kessié, Suudi Arabistan'da güçlü bir sezon geçirmiş; çeşitli kulvarlardaki 42 maçta 12 gol atıp 6 asist yapmıştı. Yerel kulüplerin bir kısmının hizmetlerine ilgi duymasına rağmen İtalya'ya dönmeye karar verdi.

Kessié'nin Atalanta'ya dönüşü kariyerinde özel bir durak oluşturuyor. Daha önce 9 sezon önce kulübün formasını giymiş ve takımla çıktığı 31 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparak ardından Milan'a transfer olmuş, İtalya Serie A'sının en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri hâline gelmişti.

Kessié, Milan ile 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca Al Ahli'ye transfer olmadan önce Barcelona ile de bir deneyim yaşadı; böylece kariyeri boyunca İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da çeşitli tecrübeler edindi.