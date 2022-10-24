Franck Kessie, Barça'nın Şampiyonlar Ligi ve El Clasico'da yaşadığı hayal kırıklığına verdiği güçlü tepki için Xavi'ye teşekkür etti

Franck Kessie, Xavi'nin Inter ve Real Madrid ile yaşanan hayal kırıklıklarının ardından takımın geri dönüşünün anatharı olduğunu söylüyor.

Barcelona, İspanya La Liga'nın 11. haftasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçtiği maçta 4-0 mağlup etti. Barça'da golleri Dembele, Sergi Roberto, Lewandowski ve Ferran Torres kaydetti.

Barcelona orta saha oyuncusu Franck Kessie, Barcelona'nın yaşanan son hayal kırıklıklarından etkilendiğini ancak Xavi ve ekibinin Camp Nou'da özgüveni yeniden yarattığını söyledi.

Galibiyetin ardından konuşan Kessie, Xavi ve Barcelona hakkında,"Zor bir haftanın ardından takım yaşanan sondan etkilendi ama karakter ve irade gösterdik. Böyle bir şekilde geri döndüysek, çözümü nasıl bulacağını bilen ve takıma morali, motivasyonu geri kazandıran Xavi ve ekibi sayesindedir." yorumunu yaptı.

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Barcelona için sırada ne var?

Barça'nın alınan galibiyeti La Liga'da işleri tekrar rayına oturttu ancak Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla hayal kırıklığı yaşama riskiyle karşı karşıya.

Barcelona, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Katalanlar grubun diğer maçında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesi durumunda elenecek.