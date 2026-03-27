Francisco Conceicao: "Liverpool mu? Harika bir kulüp, ama Juventus da öyle"

Son günlerde, Mohamed Salah'ın sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Francisco Conceicao'nun adı Liverpool ile anılmaya başlandı. Juventus'un kanat oyuncusu, Meksika'nın Cancún kentinde düzenlenen Portekiz Milli Takımı kampında düzenlediği basın toplantısında, Reds'in kendisiyle ilgilendiği iddialarına yanıt verdi. Juventusnews24.com'un aktardığı sözleri şöyle: "Liverpool mu? Büyük bir kulüp olduğundan bahsedildiğini biliyorum, ancak ben zaten mutlu olduğum büyük bir kulüpte oynuyorum. Şu anda sadece milli takımda oynayacağımız bu iki maça odaklanmış durumdayım ve ardından kulübüme en fazla şekilde yardımcı olmak için ligin son düzlüğüne odaklanacağım."









"Büyük bir kulüpteyim," diye devam etti, "burada kazanma baskısı çok fazla. Sadece çalışmaya devam etmeli ve gollerle ve asistlerle katkı sağlamalıyım. Dünya Kupası mı? Bu bir rüya ve bir hedef, ve orada olmak için her şeyi yapacağım. Hedefim gollerle ve asistlerle yardımcı olmak, bunu yapmaya çalışıyorum. Her gün Milli Takıma yardımcı olacak yeteneğe sahip olduğumu kanıtlamaya devam etmeliyim ve onların da bana yardımcı olmasını sağlayarak gelişmeye devam etmeliyim."



