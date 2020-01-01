Francesco Totti, Roma’ya dönüyor

Roma efsanesi Francesco Totti, kulüpte sportif direktör yardımcısı olarak görev alabilir.

denince akla gelen ilk isimlerden olan Francesco Totti, kulüp yönetimine katılmaya hazırlanıyor.

Goal’ün edindiği bilgiye göre 43 yaşındaki efsane, sportif direktör yardımcısı olarak kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

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2017 yılında futbola veda eden Totti, kariyerinde formasını giydiği tek kulüp olan Roma’da 786 maça çıkıp 307 gol atmıştı.

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Totti, Roma’nın eski sahibi James Palotta ve yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten uzaklaşmıştı.

Kulübün yeni sahibi Friedkin ailesinin ise Totti’yi yeniden kulüpte görmek istediği ifade ediliyor.