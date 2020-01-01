Serie A

Francesco Totti, Roma’ya dönüyor

Renato Maisani
Renato Maisani
Yorum()
2019-12-08 Totti AS Roma
Getty Images
Roma efsanesi Francesco Totti, kulüpte sportif direktör yardımcısı olarak görev alabilir.

Roma denince akla gelen ilk isimlerden olan Francesco Totti, kulüp yönetimine katılmaya hazırlanıyor.

Goal’ün edindiği bilgiye göre 43 yaşındaki efsane, sportif direktör yardımcısı olarak kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. 

Haberin devamı aşağıda

2017 yılında futbola veda eden Totti, kariyerinde formasını giydiği tek kulüp olan Roma’da 786 maça çıkıp 307 gol atmıştı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Totti, Roma’nın eski sahibi James Palotta ve yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten uzaklaşmıştı.

    Kulübün yeni sahibi Friedkin ailesinin ise Totti’yi yeniden kulüpte görmek istediği ifade ediliyor.

    Kapat