Francesco Farioli Alanyaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Sezona Çağdaş Atan yönetiminde başlayan ancak genç çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından Bülent Korkmaz ile anlaşan Alanyaspor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü belli oldu.

Alanyaspor geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Bülent Korkmaz'ın yerini İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile doldurdu.

Farioli ne söyledi?

Türk futboluna Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak adım atan ve sonrasında Karagümrük'ün başına geçen Farioli, yeniden Alanyaspor çatısı olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Alanyaspor'dan ayrılırken bir gün buraya döneceğime dair başkanımızla birlikte birbirimize söz vermiştik. Yeniden burada olmak benim için büyük bir şeref.

"Başkanıız beni her zaman destekledi ve onunla çok iyi bir diyaloğumuz var. Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız"

Geçen sezon göreve geldiği Karagümrük'teki ilk döneminde 10 maçta 1.60'lık puan ortalaması yakalayan Farioli, bu sezon ise 13 maçta beş galibiyet, dört beraberlik ve dört yenilgi yaşamıştı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İtalyan teknik direktörün adının çok sayıda takımla anılmasından rahatsızlık duyduklarını açıklamıştı.

Bülent Korkmaz'a teşekkür

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeniden Farioli ile çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, yeni hocalarıyla başarılı bir dönem geçirmek istediklerini söyledi.

"Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı.

"Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız.

"Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz"

Daha fazla okuma