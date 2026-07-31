Real Betis'in yeni sol beki İspanyol Fran Garcia, Real Madrid'deki serüvenini sonlandırmaya iten sebepleri açıkladı ve başka teklifler almasına rağmen ayrılık kararını almasının arkasındaki en önemli etkenin oyun keyfini yeniden yakalama isteği olduğunu vurguladı. Ayrıca yeni takımıyla hedeflerinden, takım arkadaşları ve teknik ekiple olan ilişkisinden de söz etti.

Fran Garcia'nın açıklamaları, İspanyol "Marca" radyosunda yayımlanan "La Pizarra de Quintana" programındakikonuğu olarak katıldığı sırada geldi. Burada Real Betis'e transferinin perde arkasını anlattı ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini ortaya koydu.

Fran Garcia, Real Madrid'de sol bek mevkiindeki yoğun rekabetin, kendisini yeni bir tecrübe aramaya iten en önemli sebeplerden biri olduğunu vurgulayarak, A takımın formasını giyme hayalini gerçekleştirip kupalar kazandıktan sonra farklı bir mücadeleye girme vaktinin geldiğini hissettiğini açıkladı.

Oyuncu şunları söyledi: "Sol bek mevkiinde dört oyuncumuz vardı ve benim için futbol, keyif almak ve rekabet etmek demek. Oynamaktan yeniden keyif almaya ihtiyacım vardı."

Ayrılmadan önce Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile konuşmadığını da belirten oyuncu, o dönemde Mourinho'nun tatilde olduğunu ifade etti.

Neden Real Betis'i seçti?

İspanyol milli oyuncu, İspanya dışındaki kulüplerden teklifler aldığını, ancak kariyerini İspanya Ligi'nde sürdürmeye özen gösterdiğini açıklarken, Real Betis'in en baştan itibaren ilk tercihi olduğunu vurguladı. Şunları söyledi: "Aileme yakın kalmak istedim, bu yüzden ilk hedefim Real Betis'e katılmaktı."

Kulübün sportif direktörü Manu Fajardo'nun, müzakereler boyunca kendisiyle sürekli iletişimde kaldığını da ekleyen oyuncu şöyle açıkladı: "Bana her zaman kulübün transferi tamamlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyordu, ben de eğer onlar bunu yaparsa benim de aynısını yapacağımı söyledim."

Kulübün sportif projesinin, geldiği andan itibaren hissettiği atmosferle birlikte, bu adımı atmaya kendisini teşvik eden en önemli sebeplerden olduğuna işaret etti. Ve ekledi: "Son derece heyecan verici bir proje ve daha ilk günden herkesin gösterdiği sıcak karşılamaya çok şaşırdım."

Isco'ya özel övgü

Fran Garcia, yeni takım arkadaşı Isco hakkında konuşarak, onun teknik kapasitesini ve soyunma odasındaki kişiliğini övdü. Şunları söyledi: "Isco muhteşem bir oyuncu ve harika bir insan."

Eski Real Madrid yıldızının, takıma katılmadan önce kendisini karşılamak ve destek vermek amacıyla iletişime geçmeye özen gösterdiğini de ekleyerek şunları vurguladı: "Herkesin kendini rahat hissetmesine özen gösteriyor, bu da onun harika kişiliğini yansıtıyor."

Fran Garcia ayrıca teknik direktör Manuel Pellegrini'yi de överek onu "büyük bir teknik direktör" olarak nitelendirdi ve bu süreçte hâlâ onun tarzını ve teknik fikirlerini tanımakta olduğuna işaret etti.

Oyuncu, hazırlık dönemine mümkün olan en iyi fiziksel durumda ulaşmaya özen gösterdiğini açıklarken, modern futbolun gerekliliklerinin epeyce değiştiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Eskiden hazırlık dönemi fiziksel hazır oluşa ulaşmak için ayrılmıştı, ama artık ilk hazırlık maçından itibaren güçlü takımlarla karşılaşıyorsun, bu yüzden en baştan hazır olman gerekiyor."

Taraftarlara son bir mesaj

Endülüslü kulüpteki hedeflerine gelince, Fran Garcia Real Betis'in sportif projesine büyük güven duyduğunu vurgulayarak, takımın gelişmeye ve kupalar için mücadele etmeye devam edebilecek kapasitede olduğuna işaret etti.

Bir kupa kazanma olasılığı sorulduğunda ise gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Umarım öyle olur ve eğer kazanılabilecek bir kupa varsa, buna hemen şimdi imza atarım."

İspanya Milli Takımı'na dönüşün de kişisel hedeflerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirten oyuncu, ancak şu an tüm odağının Real Betis'te mümkün olan en iyi seviyeyi sergilemek üzerine olduğunun altını çizdi.

Fran Garcia, konuşmasının sonunda kariyerinin duraklarını hatırladı; Rayo Vallecano'daki parlak dönemiyle başlayıp Real Madrid'e dönüşünden geçerek Real Betis'e transferine kadar.

Kariyerinin farklı aşamalarındaki destekleri ve kendisine duydukları güven için hem teknik direktör Andoni Iraola'ya hem de sportif direktör Manu Fajardo'ya teşekkür ederken, şimdi hedefinin kulübe ve taraftarlarına bu vefayı geri ödemek olduğunu vurguladı.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Kulübün ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamak ve olağanüstü bir sezon geçirmek istiyorum."