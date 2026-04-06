"Fotoğrafta Bellingham"... Bayern Münih maçı öncesinde Arbeloa'yı tedirgin eden zorlu sorular

Real Madrid taraftarları, yarın Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde endişeyle beklerken, teknik direktör Álvaro Arbeloa ise ciddi bir çıkmazla karşı karşıya.

Real Madrid, Cumartesi günü La Liga maçında ev sahibi Real Mallorca'ya 2-1'lik sürpriz bir yenilgiye uğradı.

"AS" gazetesi, Real Madrid'de şu anda sorulan sorunun "Bellingham ilk 11'de oynamaya hazır mı?" olduğunu yazdı. Eğer değilse, onun yerini kim alacak?

Haftalarca sahalardan uzak kaldı... Atlético maçında 20 dakika, Mallorca maçında ise yarım saatten biraz fazla oynadı ve hedefi fiziksel kondisyonunu kademeli olarak geri kazanmak.

Son galibiyet serisinde, Valverde, Thiago Petarche, Chouameni ve Güler'den oluşan orta saha, Camavinga'nın aralıklı katılımları dışında iyi bir performans sergiledi.

Bu dört oyuncunun her birinin, ilk on birdeki yerini korumasına olanak tanıyan kendine özgü becerileri var. Bu, Arbeloa'nın, ilk maçta olmasa da, Bellingham'ı ilk on birde oynatmak istediği sonraki maçlarda karşılaşacağı bir ikilem.

Bellingham'ı bir buçuk aylık aradan sonra kademeli olarak takıma geri döndürmek gerekiyorsa, dört aylık aradan sonra Militão'nun dönüşü daha büyük bir sorun teşkil ediyor.

Bununla birlikte, Brezilyalı stoper 118 gün sonra muhteşem bir performansla geri döndü. Yarım saat oynadı ve geri dönüş umutlarını alevlendiren bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı.

Bu kadar uzun bir aradan sonra, Bayern maçında ilk 11'de yer alacağını düşünmek riskli görünüyor.

Rüdiger ve Höjlund son haftalarda stoper ikilisi olarak kendilerini kanıtlamış olsalar da, şimdi Militão ile ilgili soru şu: Ne zaman ilk 11'e dönecek?

Ancak son maçlarda en çok değişkenlik gösteren pozisyonlar beklerdi... Sağda Arbeloa, Arnold ve Carvajal dönüşümlü olarak oynadı.

İngiliz oyuncu, Manchester City maçında olduğu gibi Mallorca maçında da forma giydi; Carvajal ise derbi maçında öne çıktı.

Sol kanatta ise üç rakip oyuncu, Mendy, Fran Garcia ve Carreras dönüşümlü olarak görev aldı.

Beklerdeki bu sürekli değişikliklerle birlikte, Arbeloa yarın sahaya çıkacak ikiliyi belirleme zorunluluğu nedeniyle başka bir ikilemle karşı karşıya kalacak.

Arbeloa, önümüzdeki saatler içinde tüm bu konuları netleştirmek ve zorlu soruları yanıtlamak zorunda kalacak; üstelik hiçbir şekilde kolay olmayacak olan Avrupa maçı başlamadan önce.

(Ayrıca okuyun)... Barcelona, Bundesliga'dan Lewandowski'nin yerini alacak bir oyuncu transferi için resmi adım attı