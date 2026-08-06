Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Türk kulübü Trabzonspor'a transferine ilişkin tüm işlemleri tamamlayarak futbol kariyerinde resmen yeni bir sayfa açtı. Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesinin ardından transferi açıkladı.

Liverpool efsanesi, Türkiye'ye ayak bastığı andan itibaren olağanüstü bir taraftar karşılamasıyla karşılaştı. Binlerce taraftar havalimanında toplandı, ardından ona sağlık kontrolünün yapıldığı yere kadar eşlik etti. Karşılama coşkusu gün boyu sürdü. Bu tablo, Mısırlı yıldızın sahip olduğu popülerliğin boyutunu gözler önüne serdi. Salah da taraftarlarla yakından ilgilenmeye özen gösterdi.





Trabzonspor'un resmî hesabı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katıldığı sözleşme imza töreninden kareler paylaştı. Salah, iki sezonluk bir sözleşmeye imza atarak kulübün son yıllardaki en dikkat çekici transferlerinden biri haline geldi.









Mali ayrıntılara göre Salah, yıllık 17 milyon euro maaş alacak. Bunun yanı sıra, adını ya da görselini taşıyan ürünlerin satış gelirlerinin yüzde 20'sini kendisine kazandıran bir pazarlama maddesi de sözleşmede yer alıyor. Bu adım, oyuncunun temsil ettiği büyük ticari değeri yansıtıyor.

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Salah, bu yaz transfer döneminde Türk kulübü Beşiktaş ile de görüşmeler yürütmüştü. Ancak mali konulardaki anlaşmazlık nedeniyle transfer tamamlanamamıştı. Sonrasında Trabzonspor anlaşmayı bitirmeyi başararak transfer sezonunun en büyük anlaşmalarından birini sonuçlandırdı.