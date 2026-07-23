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Real MadridGetty Images
Abobakr El Mokadem

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Fotoğraflarla... Real Madrid yeni sezonun deplasman formasını tanıttı

La Liga
Real Madrid
İspanya

"Forma, en üst düzey rekabet için tasarlandı."

Real Madrid, bugün perşembe günü, 2026/2027 gelecek sezonu için oyuncuların formunu korumaya katkıda bulunan özel bir teknolojiyle donatılmış ikinci formasını tanıttı.

Kraliyet kulübü resmi bir açıklama yayımlayarak şunları söyledi: "Real Madrid ve Adidas, 2026-27 sezonu için ikinci formayı tanıtıyor. Forma, fildişi beyazı detaylara sahip koyu yeşil bir renkle öne çıkıyor ve geçmişte kullanılan bir renk kombinasyonunu çağdaş ve modern bir perspektifle yeniden yorumluyor."

Devamında: "Forma, kulübün baş harflerini taşıyan hassas geometrik bir desen içeriyor ve fildişi beyazı bir şeritle modern bir yakaya sahip. Ayrıca, sportif performanstaki yeniliği, futbol kültürünü ve saha dışı tarzı birbirine bağlayan Adidas'ın üç çizgili logosuyla öne çıkıyor."

Şöyle devam etti: "Forma, en üst düzey rekabet için tasarlandı ve nemi yöneterek havalandırmayı iyileştiren, oyuncuları serin tutan Adidas'ın modern climacool+ teknolojisiyle donatıldı. Yeni forma, artık Real Madrid'in resmi mağazalarında ve seçkin Adidas mağazalarında satışta."

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
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