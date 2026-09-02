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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Fotoğraf: Yamal'ın Paris'te bulunmasının sırrı

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
L. Yamal
İspanya
Fransa

Yamal Fransa'nın başkentine gitti: Peki sebebi ne?

Lamine Yamal, bu sezon Barcelona ile çıktığı 3 maçta 2 gol kaydederek, 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon yeniden hesaba katılması gereken isimlerden biri olacağını kanıtladı.

Yamal, Katalan takımıyla birlikte İspanya Ligi'nin 4. haftasında önümüzdeki pazar günü oynanacak Valencia maçına hazırlanıyor; ancak seyahat etmek için kısa bir dinlenme molasından yararlanmayı başardı.

Foot Mercato sitesi, Yamal'ın Fransa'nın başkentine gittiğini ve sosyal medya hesaplarında da gösterdiği gibi Paris'in atmosferinin tadını çıkarma fırsatı bulduğunu aktardı.

Bu adres, birkaç hafta sonra Yamal için yeniden tanıdık olacak; zira Barcelona, 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Parc des Princes Stadı'na gidecek.

Barcelona, İspanya Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma kampanyasına ilk 3 haftada Elche, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano karşısında galibiyetlerle başladı.

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