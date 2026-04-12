Fotoğraf: Yamal, Atlético'ya NBA'deki destansı performansını tekrarlayacağını vaat ediyor

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid engelini aşabileceğine inanıyor.

Camp Nou'daki ilk maçın bitiminde, 0-2'lik şok yenilgiye rağmen Yamal, Instagram hesabından "Henüz bitmedi" diyerek olumlu bir mesaj gönderdi.

Şimdi, Riyad Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçına 48 saatten az bir süre kala ve Katalonya derbisindeki muhteşem performansının ardından, Lamine umut verici sinyaller vermeye devam etti.

Bu kez Lamine Yamal, basketbol efsanesi LeBron James'in 2016 finallerinde Cleveland Cavaliers ile kazandığı NBA şampiyonluğunu kutlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, LeBron James'in fotoğrafının sıradan bir fotoğraf olmadığını, Salı günü Atlético Madrid ile oynanacak maçta geri dönüşe olan inancın örtülü bir mesajını taşıdığını belirtti.

Bu fotoğraf, sadece bir kutlama anı değil, 2016'da Cleveland Cavaliers'ın mucizevi geri dönüşünü belgeleyen bir karaydı. O yıl, takım (1-3) gerideyken Golden State Warriors'ı yenerek tarihi bir şampiyonluğa ulaşmış ve eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştı.

