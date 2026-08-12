Fotoğraf: Real Madrid üçüncü formasını resmen tanıttı

Real Madrid, bugün çarşamba günü, 2026-2027 yeni sezonun başlamasından önce takımın üçüncü formasını resmen tanıttı.

Real Madrid, sezona bu ayın 22 Ağustos Cumartesi günü, İspanyol Ligi'nin ilk haftasında Espanyol ile karşılaşarak başlayacak.

Real Madrid'in yeni formasında, V şeklindeki yakada, kollarda, üç çizgide, üretici firma "Adidas"ın logosunda ve Real Madrid amblemi üzerinde beyaz detaylarla birlikte canlı bir pembe renk öne çıkıyor. Ayrıca tasarımı, "Foot Mercato" ağının belirttiğine göre, Latin Amerika el sanatlarından esinlenen geometrik desenler içeriyor.

Real Madrid, bu yeni formayla dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarını bir araya getiren bağı ve sınırları ile kültürleri aşan tutkuyu vurgulamayı amaçlıyor.

Forma ayrıca, nemi emmek için tasarlanan Adidas'ın "Climacool" teknolojisinin yanı sıra, daha iyi bir uyum sağlamak amacıyla üç boyutlu teknolojiye sahip hafif kumaşlarla da öne çıkıyor.











